La "docència del futur", amb realitat virtual i augmentada, se cita a València en una trobada internacional

20M EP

NOTICIA

Docents vinguts de diversos països europeus se citen en el Teatre El Musical (TEM) de València en la trobada de mobilitat internacional 'How to use virtual reality in order to foster dialogic learning'. Es tracta d'un fòrum internacional que mostra "la docència del futur" i en el qual aquests professionals imparteixen les seues classes amb l'ajuda de noves ferramentes de realitat virtual i augmentada.