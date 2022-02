Anabel Pantoja sigue de actualidad cada día que pasa debido a su reciente separación de Omar Sánchez, con el que se había casado hace escasos meses. Pero, aunque fue ella la que tomó la decisión de separarse, no está llevando del todo bien la ruptura con la que ha sido su pareja durante casi cuatro años.

Durante una publicidad de Sálvame, programa donde ha vuelto a colaborar, Anabel Pantoja rompió a llorar tras escuchar unas declaraciones de Omar Sánchez en las que le decía que seguía ahí para ella para lo que necesitara. Lydia Lozano se acercó a ella y Anabel se rompió. "Todo ha sido por que le he visto con una sudadera mía".

"No he vivido una separación hasta ahora mismo. Son muchas cosas mezcladas. No me encuentro bien en la casa en la que estoy... Pero no me enfadé con la entrevista que dio. Voy a la casa, veo la furgoneta que compramos juntos y me cuesta" le confesaba a Lydia, que le quiso dar un consejo. "Lo mejor es cortar con esa persona varios meses".

"Me gustaría, pero ahora no se puede. Fíjate que yo a él le pregunto por su madre. Hablamos, pero normal, sin reproches. Quizá es una actitud que no deberíamos tomar porque nos podemos confundir. Aún no he tenido tiempo de sentarme y llorar. Pero yo ahora no podría estar con nadie. no me apetece tener pareja ahora".