Igualdad propone que las víctimas de trata no tengan que acudir a la Policía para acceder a las ayudas

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, propuso este martes que las víctimas de trata no se vean obligadas a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para ser identificadas como tales y poder acceder así a la protección y las ayudas. Es uno de los cambios que desde el Ministerio de Igualdad consideran que "debe ir" en la futura ley contra la trata, actualmente en negociación con el PSOE.

La medida iría encaminada a reforzar y facilitar la asistencia, protección y prestaciones de las víctimas de trata, especialmente de aquellas mujeres que se encuentran en situación administrativa irregular y que, precisamente por ello, muchas veces no dan el paso de denunciar y, por ende, no son identificadas como víctimas por el Estado. "Que las víctimas que piden asilo no tengan que enfrentarse al Estado, sino que el Estado las acompañe", subrayó Rosell en un seminario sobre la trata de seres humanos organizado por el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III.

Actualmente, según la ley de extranjería, una persona que haya sido víctima o testigo de trata de seres humanos y se encuentre irregularmente en España no será expulsada si denuncia o coopera con las autoridades. No obstante, es una normativa que presenta amplias carencias, según vienen denunciando las organizaciones. Y es que la detección ahora está en manos casi exclusivamente de las ONG especializadas; mientras que de la identificación se encargan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, tal y como señaló Rosell, son "las mismas que se encargan de su persecución".

"Esto hace recaer sobre los hombros de las propias víctimas su propia protección", aseveró Rosell, incidiendo en que es algo que "hay que cambiar" con la nueva norma. Según la delegada del Gobierno, a las víctimas no se les puede exigir una colaboración "que muchas no están en condiciones de prestar", ni mucho menos vincular la protección de las víctimas a esa colaboración.

Otras "puertas de salida" para las víctimas

De este modo, desde su departamento proponen que la iniciativa contra la trata -que tanto el PSOE como Unidas Podemos se comprometieron a impulsar de forma conjunta este año- ponga el acento en "el principio de no devolución, el derecho a un retorno seguro y asistido, a la reagrupación y vida familiar y a una atención integral especializada y accesible". En definitiva, que la ley integral contra la trata ponga a la víctima en el centro, que refuerce la detección precoz, la detección de las víctimas, y garantice el derecho a la reparación (económica, física y social) y a una tutela judicial efectiva.

"En ningún caso debe obviarse que las mujeres víctimas de trata son, en su mayoría, mujeres en situación administrativa irregular y de ahí la importancia de la política de no devolución", destacan a 20minutos fuentes de Igualdad. Por ello, consideran tan relevante también que la identificación de las víctimas no recaiga únicamente sobre la Policía o la justicia, ya que, por un lado, reduce el número de víctimas identificadas y, por otro, dificulta la protección a las más vulnerables. "Eso constata un cierto fracaso de las políticas de prevención y protección", reconoció la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Así, desde Igualdad pretenden un cambio de modelo que no esté basado en una única puerta penal, sino en uno nuevo que disponga de "otras puertas de salida", mediante la creación de un mecanismo multiagencia con competencia para determinar la condición de víctima. "Eso permite que se recupere a las mujeres y luego ver si en el proceso de reflexión están en condiciones de iniciar la persecución", detalló Rosell.

En ese sentido, la delegada del Gobierno recordó que el plan urgente puesto en marcha por Igualdad durante el estado de alarma se amplió también a las víctimas de trata y explotación sexual, dotando a las entidades especializadas de la potestad de identificar a las víctimas de trata que necesitaban especial atención para que pudieran entrar en la red de ayudas sociales y de protección. "Era una acreditación y un modelo de salvoconducto para poder circular", señaló.