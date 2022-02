Alcalde d'Elx "no tira la tovallola" per a aconseguir la cessió de la Dama i espera el nou informe del Ministeri

Així ho ha asseverat González a Madrid, on ha acudit, al costat de la regidora de Cultura, Marga Antón, i el diputat nacional Alejandro Soler a una reunió amb el director general de Belles Arts, Isaac Sastre, per a abordar la situació i l'estat en el qual es conserva la peça.

En la trobada, a més, han estat presentes la sotsdirectora general de Museus Estatals, Mercedes Roldán, i la sotsdirectora general de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya, Mar Fernández. També el sotsdirector de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura, Antonio Bravo, i el cap del Servici Territorial de Cultura d'Alacant, José Antonio López Miras, informen fonts municipals.

L'entrevista va ser sol·licitada al gener per l'alcalde d'Elx amb la finalitat d'interessar-se per l'estat de conservació del bust després que l'Ajuntament rebera una carta de la Direcció general de Belles Arts firmada per Sastre que assenyalava de la "impossibilitat" de la cessió temporal a Elx a causa del "delicat estat de la peça".

"Crec que era una reunió necessària, que ens pareix molt útil en el treball que estem realitzant per a afavorir que la Dama puga vindre cedida temporalment a la nostra ciutat", ha explicat als mitjans l'alcalde, qui ha afirmat que se'ls ha informat de les circumstàncies que han motivat la sol·licitud d'un nou informe.

Així, ha explicat que després de transcorreguts 15 anys des que es va dur a terme la cessió temporal de la Dama en 2006, també després dels moviments que es van produir amb motiu de la reforma del Museu Arqueològic Nacional i davant la petició que està realitzant de cessió temporal en l'Ajuntament d'Elx amb motiu del 125 aniversari, "el Ministeri vol tindre certesa i seguretat de saber en quin estat de conservació es troba en aquest moment la peça".

TÈCNIQUES "MÉS AVANÇADES"

"En l'actualitat s'està duent a terme una recopilació i una anàlisi de tots els informes dels quals es disposen per part del Ministeri sobre la conservació i l'estat de la peça, i d'altra banda, se'n durà a terme un nou informe en el qual realitzar amb les tècniques actuals i més avançades una valoració precisa i minuciosa de l'estat de conservació de la Dama", ha detallat González.

Així mateix, ha agregat que per a dur a terme aquest dossier se'n farà un cronograma en les pròximes setmanes a partir del qual tindran "un horitzó temporal cert" dels treballs que va a comportar l'elaboració d'aquest informe. "Per tant, ens emplacem a disposar d'eixe últim informe que ha sigut encarregat per la Direcció general de Belles Art per a conéixer l'actual de la Dama d'Elx i, a partir d'ací, seguir treballant", ha asseverat.

Davant la pregunta de si hi ha esperances que la sessió puga dur-se a terme a la fi d'enguany, l'alcalde ha contestat: "Nosaltres volguérem disposar d'aquest cronograma que ens permeta saber quan se'n disposarà de l'informe i, una vegada que es tinga, jo crec que ací serà el moment en el qual puguem fer una valoració del com i el quan".

AUTORITZACIÓ Al MAHE

En aquest sentit, ha subratllat que se'n prosseguirà "de manera concreta en l'adequació i adaptació del Museu Arqueològic i d'Història d'Elx (MAHE), en la sala que albergaria el préstec temporal del bust". I ha anunciat: "Hui mateix hem rebut l'autorització de la Generalitat per a continuar treballant en l'esmentada adequació i l'adaptació de l'estada a les exigències i requisits per a albergar la gran exposició d'art íber i la cessió de la Dama".

Finalment, l'alcalde ha afirmat que les explicacions donades pel Ministeri són "raonables" i que "hi ha què saber com està la Dama abans de prendre decisions sobre ella". També ha destacat els moviments que ha "patit" el bust, per la qual cosa els tècnics encarregats de la protecció i conservació d'aquest cas "exigeixen tindre un diagnòstic precís amb les tecnologies de les quals es disposa de l'estat en què es troba".

"Crec que és alguna cosa absolutament raonable i que tots compartim. Les raons es justifiquen perquè hi ha un informe sobre els moviments que ha patit i perquè hi ha una petició nostra que es produïsca una nova cessió", ha afegit.

Així, ha resolt que "no és desraonat, sinó molt raonable, que es duga a terme la sol·licitud d'un informe abans d'autoritzar una cessió". "També ens informa del propi director general que amb caràcter previ a la decisió d'una cessió d'una peça d'aquesta naturalesa el Patronat del propi Museu Arqueològic Nacional ha de prendre coneixement de la sol·licitud, de l'informe i, d'alguna forma, dur a terme un informe proposta. Per tant, estem en el curs de dur a terme tots els passos necessaris per a aconseguir el nostre objectiu", ha conclòs.