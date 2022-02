Whoopi Goldberg vuelve a 'The View' tras su castigo de dos semanas: "Seguiremos con las conversaciones difíciles"

El canal estadounidense ABC suspendió de empleo durante dos semanas a la actriz y presentadora Whoopi Goldberg de su programa de tertulia The View, por un comentario en el negó que el Holocausto tuviera una motivación racial y en el que dijo cosas como que "el Holocausto no tuvo que ver con la raza. El Holocausto representa la inhumanidad del hombre, pero no tiene que ver con la raza. Fueron blancos matando a blancos".

Ahora, cumplidas esas dos semanas de castigo, la presentadora ha regresado al programa y lo ha hecho asegurando que este incidente no le ha hecho amilanarse a la hora de tratar temas peliagudos en su programa.

"Seguiremos teniendo conversaciones difíciles, porque para eso nos han contratado", decía la actriz, que se disculpó por sus palabras, aunque de forma tibia y en cierta manera contradictora.

"No siempre será lo que a algunas personas les gustaría escuchar, pero es un honor sentarme en esta mesa y poder tener estas conversaciones, porque son importantes para nosotros como nación y más como comunidad humana", proseguía la actriz.

Whoopi Goldberg también agradecía las muestras de apoyo que ha tenido estas dos semanas. "Gracias a todos los que se acercaron mientras yo estaba fuera y me dijeron cosas amables. Fue increíble y escuché todo lo que todos tenían que decir. Estoy muy agradecida y espero que las conversaciones importantes continúen", zanjaba.