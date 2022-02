La oposición exige que Oltra deje el Gobierno o que Puig la destituya tras la imputación de 6 cargos de su consellería

Los grupos de la oposición en Les Corts han vuelto a exigir este martes que la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, deje el cargo por gestión de los centros de menores, o que el president de la Generalitat, Ximo Puig, la destituya de manera "fulminante".

El PP, Ciudadanos y Vox se han pronunciado así sobre la decisión de un juzgado valenciano de citar a declarar como investigadas a ocho personas, entre ellas directoras territoriales y funcionarias de Igualdad, a raíz de una denuncia y una querella por supuesto encubrimiento de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada a manos de un educador, exmarido de Oltra.

La síndica del PP, María José Catalá, ha insistido en que se asuman responsabilidades políticas y ha afirmado que Oltra no puede seguir al frente de Igualdad, porque lo que ha pasado es "demasiado grave para que siga campando libremente" por el Consell, y Puig no puede continuar "de perfil, como si no fuera con él la cosa".

El nuevo proceso judicial "va a demostrar la verdad, y el PP quiere que se sepa, porque con independencia de quién es el abusador, lo más importante es que en este proceso la Conselleria no se puso del lado de la víctima, se puso de lado del abusador", ha afirmado la síndica popular.

Catalá ha señalado que hay "demasiada opacidad" por parte de la Conselleria en este asunto, por lo que el PP va a insistir en reclamar documentación y explicaciones para que Oltra "dé la cara", y ha indicado que ya están ultimando la petición de una comisión de investigación en Les Corts sobre la gestión de los menores tutelados.

La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha exigido a Puig que "deje de mirar hacia otro lado" y destituya de manera "fulminante" a Oltra, cuya gestión "está bajo sospecha constante de la justicia", ya que, según ha dicho, "no es la primera vez que los jueces hablan de un intento de la Conselleria de tapar irregularidades muy graves".

A juicio de Merino, "hace mucho tiempo que Oltra no debería ocupar su puesto" y es "una vergüenza que siga siendo la vicepresidenta de los valencianos", al tiempo que ha lamentado que esto es "una pesadilla que se alarga demasiado".

La síndica de Vox , Ana Vega, ha anunciado que pedirá la comparecencia de Oltra y ha opinado que si "no tiene la dignidad de marcharse, ni Puig de cesarla", tiene que dimitir el president de la Generalitat, por no "estar controlando a su Consell" y en concreto a la vicepresidenta, con "la cantidad de tropelías que está cometiendo".

Para Vega, lo que sucede en los centros de menores es "una barbaridad", por lo que se alegra de que la justicia vaya a investigar los intentos de "minorar las responsabilidades" de la Conselleria en este asunto y de "tapar las consecuencias que políticamente pudiera tener" para Oltra.