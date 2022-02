Galiana, abierto a debatir que una fallera desfile de saragüell y a "acoplar" el reglamento a la realidad

Galiana ha señalado que la JCF tiene un reglamento que "lleva veinte años sin cambiarse", ha destacado que él impulsó en la asamblea de presidentas y presidentes de falla que este documento "se empezara a modificar" y ha precisado que este colectivo votó "a favor" de esa revisión, que se tendrá que abordar en un congreso fallero.

"Creo que es un reglamento que se ha de acoplar a la realidad actual. Es un reglamento que empieza ahora los trámites para la modificación", ha afirmado el edil preguntado por la pareja de falleras que reclama que una de ellas pueda desfilar en la ofrenda con vestimenta masculina.

Asimismo, el responsable municipal ha afirmado que los miembros de la JCF están "abiertos" a debatir y negociar "cualquier debate que esté en la calle o en el mundo fallero o cualquier cosa que se quiera introducir". "Evidentemente, estaremos abiertos a debatirlo, a negociarlo y a proponerlo", ha apuntado.

Carlos Galiana ha comentado que hasta ahora no se ha cambiado ese reglamento "porque nadie ha comunicado absolutamente nada" y el mundo fallero lo asume. "Creo que es una cuestión que se hace, por decirlo de alguna manera, en el mundo fallero por inercia", ha expuesto.

"A lo mejor nadie ha caído", ha añadido respecto a la propuesta planteada respecto a la vestimenta en la ofrenda. "Creo que es una cosa como muchas otras que están en el reglamento; las fallas funciona así y nadie había levantado la voz", ha apostillado.

Galiana ha afirmado que estas mujeres no se han puesto en contacto con la JCF para exponer su caso y que tampoco lo ha hecho su comisión. "No tenemos ninguna comunicación, ni por parte de ellas ni por parte de la comisión que nos indique cuál es realmente la problemática que plantean", ha detallado, a la vez que ha considerado que cuando se tenga esa comunicación se podrá "valorar qué se puede hacer y que no".

"Han levantado la voz ahora y por eso se está generando este debate que yo creo que en todo caso siempre es rico" como sucede con "cualquier tipo de debate sea de esta o de otra cuestión" que "se tienen que modernizar y adaptar a la realidad", ha declarado el edil.

"Cualquier debate es rico en el mundo fallero. De hecho, se producen continuamente y ahora estamos en el punto de esa modificación", ha repetido. Preguntado por la fecha en la que podría llevarse a cabo la modificación del reglamento fallero, el titular de Cultura Festiva ha insistido en que se está "en una fase muy inicial".

Carlos Galiana ha manifestado que en el congreso fallero se podrá plantear "este caso puntual" o "cualquier otro tipo de caso" del que se tenga conocimiento. "Queremos llevar a la asamblea como será el funcionamiento de ese congreso fallero. Luego se convocará ese congreso fallero" en el que "evidentemente, el mundo fallero se tendrá que pronunciar", ha dicho.

Tras ello, ha apuntado que las falleras que han planteado desfilar una con el traje femenino y la otra con el masculino son "parte de ese mundo fallero", como lo es "su comisión, su sector y su agrupación", por lo que "podrán llevar a debate esta propuesta".

"NO SE HA SANCIONADO A NADIE"

Preguntado por si se puede aplicar alguna sanción a la comisión de estas falleras o a ellas mismas si finalmente desfilan con traje femenino y masculino sin contemplarse para las mujeres esta última posibilidad, ha aludido a la normativa aprobada por la asamblea de presidentas y presidentes y ha señalado que "nadie introdujo ningún cambio" y ha asegurado que "en los últimos años no se ha sancionada a nadie por el tema de la indumentaria".

No obstante, el concejal ha indicado que "la normativa está ahí". "Nosotros aprobamos una normativa, también en octubre o noviembre por toda la asamblea de presidentes; fue aprobada por unanimidad y nadie introdujo ningún cambio. También puedo decir que en los últimos años no se ha sancionado a nadie por el tema de la indumentaria, pero es cierto que la norma está ahí", ha dicho.

"Hay una normativa aplicada a la ofrenda. Por ejemplo, si las falleras desfilaran de cuatro en cuatro en vez de cinco en cinco; si las falleras no fueran en su sitio, si el presidente fuera destacado. La normativa es muy amplia más allá de la vestimenta. Es una normativa muy amplia que hemos aprobado entre todos y todas y que comporta una vigilancia".

Las falleras que plantean la posibilidad de que una de ellas vista de saragüell se han hecho eco de su petición en sus redes sociales. Una de ellas, la que desfilará con el traje femenino, considera "bastante 'heavy' e incongruente" que su pareja no pueda usar la vestimenta masculina "en pleno siglo XXI" y alude a las normas de la JCF.

EVOLUCIONAR "SIN PERDER SU ESENCIA"

"Mi novia, Laura, por el hecho de ser una mujer, ha de vestirse con la indumentaria 'femenina' sin sentirse cómoda ni ahora ni nunca, con falda, con moños", expone. "Por qué Laura no se puede poner en un acto oficial un saragüell o un torrentí -el otro traje masculino- si no está faltando en ningún momento a la indumentaria valenciana. Por qué la tienen que sancionar", agrega.

La fallera pregunta también "por qué de particular una mujer puede llevar pantalones" y "vestida de valenciana tiene que llevar falda", además de dar las gracias "por todo el apoyo" recibido tras haber planteado este asunto. Afirma que adora las Fallas y que entiende que es "una tradición", pero resalta que "la sociedad evoluciona" y opina que "las tradiciones también pueden hacerlo, sin perder su esencia".