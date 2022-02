Condemnen a un home a 11 anys de presó per abusar en diverses ocasions de la filla menor de la seua parella a València

La Sala li imposa, a més, el pagament d'una indemnització de 20.000 euros pels danys morals que va patir la víctima a conseqüència dels fets. L'home no podrà acostar-se a menys de 300 metres ni comunicar-se amb ella durant els deu anys següents al compliment de la pena de presó.

Els fets van ocórrer entre els mesos de juliol a novembre de 2019 quan, segons relata la sentència, el processat va entrar en diverses ocasions en l'habitació de la menor i, després de sotmetre-la a tocaments, va mantindre relacions sexuals amb ella, sense que la xica poguera oposar resistència ja que es quedava paralitzada.

Al febrer de 2020, la víctima li va explicar al tutor del seu centre educatiu el que succeïa, encara que es va desdir l'endemà, segons la resolució, influenciada per la seua mare i per la mare de l'aleshores encausat. Posteriorment, al setembre del mateix any, va denunciar els fets davant la Policia Nacional.

El tribunal considera provat que el condemnat va aprofitar la diferència d'edat de 18 anys i la influència que tenia sobre la víctima, a causa de la "posició superior d'aquell en la convivència familiar com a padrastre de fet", per a cometre els abusos. La sentència no és ferma i es pot recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.