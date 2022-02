La Banda Municipal de Castelló i el Cor de la Generalitat Valenciana presenten aquest diumenge un concert únic

L'Auditori de Castelló acollirà aquest diumenge un concert únic a càrrec de la Banda Municipal de Castelló i el Cor de la Generalitat Valenciana. Es tracta de la primera vegada en la història que les dos formacions comparteixen escenari i suposarà un dels concerts més rellevants de la temporada actual, segons ha informat el consistori en un comunicat.

L'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria de Cultura encapçalada per l'edil Verònica Ruiz, ha programat aquesta cita musical de la Banda Municipal dirigida per Marcel Ortega i Martí, amb el Cor de la Generalitat Valenciana, dirigit per Francisco Perales, en el qual presentaran 'Fins sempre', "un programa dedicat a la relació entre la mort i la vida, amb una visió poètica i carregada d'esperança", segons assenyala el propi director Ortega.

La regidora de Cultura, Verònica Ruiz, ha destacat "la bellesa extraordinària d'aquest concert únic i històric a Castelló on compartiran escenari dos eminències musicals com ho és la nostra banda i el cor de la Generalitat". Ruiz també ha animat a la ciutadania a gaudir d'aquest concert que "brillarà per la seua tendresa, excel·lència i qualitat".

L'obra que interpretaran conjuntament és 'Misa n.º 2 para coro e instrumentos de viento' del compositor Anton Bruckner, una peça monumental que va ser encarregada amb motiu de la consagració de la capella votiva de la nova catedral de Santa Maria de Linz.

Amb una durada d'entre mitja hora i tres quarts, és una obra escrita per a cor a huit veus -quatre de dones i quatre d'homes- i la plantilla de Banda que es tenia disposició en l'Àustria huitcentista: més o menys, un grup instrumental compost pels instruments de fusta i de metall que es trobarien en una orquestra simfònica. Aquest diumenge, damunt de l'escenari de l'Auditori, hi haurà un total de 40 cantants i 16 instrumentistes.

SEGONA PART

La segona part se centrarà en la Simfonia n. 3 del compositor americà James Barnes (1949), denominada també 'La Trágica', que serà a càrrec de la Banda Municipal al complet. És una obra que posa de manifest un viatge musical i psicològic des del dolor i la pena més profunds fins a la pau i l'esperança.

A més, la Banda Municipal i el Cor de la Generalitat Valenciana replicaran aquest programa en un concert a Xàtiva el dia 6 de març.

L'entrada per a l'esdeveniment és gratuïta i compta amb tots els protocols sociosanitaris corresponents per al seu correcte desenvolupament.