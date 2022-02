El circuit Sonora continua a Castelló aquest cap de setmana amb el jazz de Pepe Zaragozà i Chema Peñalver

Sonora, el circuit de la música valenciana, organitzat per Cultura mitjançant l'Institut Valencià de Cultura (IVC), continua aquest cap de setmana en l'Auditori de Castelló amb els concerts de Pepe Zaragozà -aquest divendres- i de Chema Peñalver -el dissabte-.

'La cala de l'encís' és el segon àlbum del Pepe Zaragoza Quintet, nominat a millor disc de jazz 2020 en els Premis Carles Santos de la Música Valenciana, després d'un primer treball que va rebre guardons i entusiastes crítiques. Continuant en la línia del primer disc, la terminologia usada per a descriure aquest àlbum representa un lloc màgic on només hi ha coses que apassionen.

En aquest àlbum es pot trobar una evolució en la música de Pepe Zaragozà: si bé el primer àlbum estava sustentat sobre el llenguatge 'hard bop' modern, en aquest segon àlbum es poden trobar arrels procedents de la música llatina o el flamenc, més pròximes a la cultura pròpia que el propi llenguatge del jazz.

Chema Peñalver, l'incombustible clarinetista castellonenc, es reinventa i ofereix una interessant proposta en format de 'big band'. Durant el període de confinament, Chema Peñalver va compondre un repertori original i completament inèdit per a l'orquestra de jazz per excel·lència: la 'big band'. Poc després de la reclusió, sent conscient dels riscos però sense perdre mai el sentit comú, va assumir el desafiament de la gravació. Va aconseguir reunir 18 músics, valents i emprenedors, va organitzar quatre assajos i al desembre de 2020 va gravar 'Mode on', el seu sisé treball discogràfic com a líder.

Després de passar per l'Auditori de Castelló amb totes les propostes de jazz al febrer, de les quals encara falta el concert de Pete Lala, el circuit Sonora es traslladarà a Alacant durant el mes de març per a fer l'última parada d'aquesta edició.

CIRCUIT SONORA

El circuit Sonora porta per tot el territori valencià als grups i solistes que van resultar finalistes o guanyadors de l'anterior edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana i ara torna a la carretera d'octubre a març sota el lema 'La música et fa viatjar', i presenta 30 concerts de 33 artistes valencians que en aquesta edició viatgen a cinc localitats: Peníscola, Castelló, Bocairent, Alcoi i Alacant.

Els artistes que formen part d'aquesta tercera edició de Sonora són Smoking Souls, Dani Miquel, Badlands, Pau Alabajos, Sierra Leona, Eva Gómez, Verdcel, Christian Penalba, Jamaican Jazz Lovers, Manolo Valls, Marcel el Marcià, Johnny B. Zero, Marala, Laura Esparza i Carlos Esteban, Polock, Néstor Mir, Cactus, Jazzwoman, Duna, Urbàlia Rurana, Mo'roots, Pool Jazz, Jonatan Penalba, Ana Zomeño, Spanish Brass, Trobadorets, Tarquim, Eva Romero & Manuel Hammerlinck, Pepe Zaragozà, Chema Peñalver, Pete Lala, Andreu Valor i Blackfang.

En aquesta edició, la imatge gràfica ha anat a càrrec de l'estudi Sud+Sud i l'espot del circuit és de Tresdeu. Tota la programació de Sonora pot consultar-se en la web circuitsonora.com, on també poden comprar-se les entrades, que tenen un preu simbòlic de 3 euros en tots els concerts del circuit.