Un jutge investiga sis càrrecs i tècnics d'Igualtat denunciats per encobrir abusos de l'ex-marit d'Oltra a una menor

Al costat d'aquests sis càrrecs públics, en el procediment es troben investigades dos persones més: la directora i una psicòloga del centre d'acolliment de menors on van ocórrer els fets, pels quals l'educador va ser condemnat a cinc anys de presó per l'Audiència de València, ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Els sis càrrecs públics imputats són les directores territorials de la Conselleria a València i Castelló en el moment en el qual van ocórrer els fets; una psicòloga i el cap de la secció del Menor de la Conselleria; una funcionària d'aquest departament que va instruir una informació reservada sobre els abusos; i una psicòloga del Servici d'Atenció Psicològica a menors Víctimes d'Abusos sexuals de la Conselleria.

Les citacions, que ha avançat aquest dimarts Las Provincias, tindran lloc els dies 28 de febrer i 2 i 3 de març a partir de les 17 hores en la Ciutat de la Justícia de València.

Aquesta causa sorgeix d'una denúncia interposada al maig de 2021 per part de la menor tutelada víctima dels abusos, -en l'actualitat major d'edat i representada per José Luis Roberto, líder d'España 2000-, contra quatre membres de la Conselleria. Un mes més tard, l'associació Gobierna-Te, presidida per la cofundadora de Vox i exintegrant de la formació Cristina Seguí, va presentar una querella contra Oltra i huit persones més relacionada amb els mateixos fets. Tots dos procediments han quedat acumulats en una sola causa i actualment es tramiten en el Jutjat número 15.

En relació amb la situació d'Oltra i la petició de l'associació per a la seua investigació, el jutjat entén que en aquest moment de la investigació no és pertinent i afirma que només si en el curs d'aquesta aparegueren elements objectius que pogueren justificar la possible imputació d'un aforat, és quan el jutge elevaria la corresponent exposició raonada a la Sala competent (del TSJCV).

Aquest Sala ja decidiria si, si escau, seguiria les corresponents actuacions penals contra l'aforada en exclusivitat o al costat d'ella contra tots o part dels restants investigats, segons consta en l'acte consultat per Europa Press.

El jutge assenyala que el fet que l'aforada Mónica Oltra haja manifestat públicament conéixer l'existència d'un procediment i haver ordenat que se li mantinguera informada, no pot entendre's de forma suficient per a afirmar que, alhora, ordenara realitzar actuacions amb l'objecte d'encobrir fets en perjuí de la víctima.

CARTA D'ALTRES MENORS TUTELADES

Recentment s'ha fet pública una carta firmada per cinc ex-companyes de la menor víctima dels abusos en la qual defenen a l'educador i assenyalen que els fets "no són veritat", tal com es desprèn de l'escrit consultat per Europa Press.

Indiquen que és una "gran injustícia" el que li ha ocorregut a l'educador, a qui descriuen com "una de les millors persones que hem conegut en la nostra vida. Sempre estarà ací per a ajudar-nos, a nosaltres i a qualsevol persona del centre", exposen les menors, que no van comparéixer en seu judicial.

Així mateix, asseveren que era la víctima la que "reclamava contínuament la presència de Luis -l'educador- en eixa època dels suposats abusos, anys 2016-2017, i s'enfadava quan Luis feia cas i atenia a altres xiquets".

CONDEMNA RATIFICADA PER TSJCV

L'ex-marit d'Oltra va ser condemnat en primera instància a cinc anys de presó per abusar sexualment de la menor tutelada, resolució que posteriorment va ser confirmada pel TSJCV.

La víctima era una menor, tutelada per la Generalitat Valenciana i acolliment en un centre de València, i els fets van tindre lloc entre els anys 2016 i 2017, quan l'adolescent tenia 14 anys, a l'interior del propi local.

L'educador va ser jutjat en dos ocasions. En una primera, al novembre de 2019, en la qual ja se li va condemnar pels abusos. En aquesta ocasió, el TSJCV va ordenar repetir el juí per a la pràctica d'una sèrie de proves.

En la nova vista la fiscal va afegir una circumstància agreujant de prevalença. I l'Audiència li va tornar a condemnar. La sala va considerar provat que la menor, nascuda al maig de 2002 i en situació de desemparament, estava acollida en un centre de València on treballava com a educador l'acusat qui, quan estava en torn de nit, va acudir a l'habitació de l'adolescent en els moments en què estava castigada per mal comportament i li donava massatges al coll perquè poguera dormir-se. En entre dos i deu ocasions, i pensant que estava dormida, li va agafar la mà i es va masturbar amb ella.