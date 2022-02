Mientras algunos cuestionan que SloMo, la canción con la que Chanel representará a España en Eurovisión 2022, tenga esa mezcla de español e inglés, parece que desde fuera de nuestro país hay artistas que quieren hacer algo parecido y se han animado a cantar algunos versos en castellano en sus canciones.

Todo el mundo recuerda en 2018 el mítico Fuego de Eleni Foureira, para representar a Chipre, pero parece que este año a Rumanía también podría ir un tema que mezcla la lengua de Shakespeare con la de Cervantes.

Aún se desconoce quién será el artista que lleve el país balcánico, pues están celebrando su preselección al puro estilo Benidorm Fest, con críticas incluidas después de que el jurado eliminara a los favoritos del público.

Pero, entre los finalistas que optan a representar a Rumanía se encuentra WRS con su tema Llámame. "Hola, mi bebé-bé; Llámame, llámame", es el estribillo de esta canción que, el próximo 5 de marzo, se volverá a batir en la final en el canal rumano TVR.

En Eslovenia son amantes de las recetas de pan en español

Por su parte, este sábado 19 de enero, Eslovenia hará lo propio con su propia final en la que elegirán a su representante para Eurovisión 2022. Y, entre los 12 artistas que participan, se encuentra el dúo Luma, que actuará con All In. Sin embargo, aunque este tema no tiene versos en español, se ha viralizado otra curiosa canción que no solo es en castellano, sino que es una receta de pan.

"Harina de trigo, huevo, sal. Mantequilla, el agua. O leche. Mezcla la harina y sal en la procesadora de alimentos", dice la letra de Poco a poco, canción que publicaron hace cuatro meses.