Un valenciano fabricó la gran mesa en la que se reunieron Putin y Macron

La reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin y el primer ministro francés, Emmanuel Macrón, se desarrolló en Moscú, en una mesa fabricada por un ciudadano de Valencia que no ha pasado desapercibida.

La mesa fue diseñada por Vicente, un vecino de la localidad de Alcàsser, en Valencia, como informa el diario Nius. El fabricante de muebles ha asegurado al medio que "hasta que no la vi cargar embalada, no descansé. No te imaginas el sufrimiento que fue esa mesa para mí".

Ambos mandatarios se reunieron el pasado 7 de febrero en Moscú, en la que el líder francés solicitó al mandatario ruso una "solución responsable que evite la guerra" a propósito de la crisis en torno a Ucrania.

La mesa escogida para la reunión recibió una gran atención por parte de los medios y los usuarios de las redes sociales. Como explica el fabricante al periódico, no fue el único encargo que tuvieron de ellos. "Es un orgullo, pero era una responsabilidad muy grande, no se podían cometer fallos y tenías que seguir estrictamente sus instrucciones" y estima la fecha del encargo en 2005.

Se trata de un mueble "de seis metros de largo" que el kremlin escogió para asegurar la distancia de seguridad entre ambos por la covid-19, ya que Macron rechazó hacerse una prueba PCR en el país.

Encargo del KGB

Como cuenta Vicente, del Grupo Zaragozá, elaboró la mesa "principalmente con madera de haya del sur de los Alpes, en la frontera entre Francia e Italia, de árboles nacidos y crecidos a la sombra". Además, está lacada en blanco y se agregaron detalles para los que se utilizó un pan de oro específico, que según declara, "lo trajimos expresamente del mejor fabricante de Italia para satisfacer sus exigencias".

La fabrica, ya cerrada, contó por aquel momento con un lujoso catálogo que contaba con clientes de otros países como Japón y Vietnam. La empresa ha preferido no revelar el coste de esta mesa que ha ilustrado portadas de periódicos de todo el mundo, ha inspirado parodias en redes sociales y dio pie a interpretaciones como que se trataba de una estrategia de comunicación del Kremlin o una mala relación entre los mandatarios.