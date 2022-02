Uns 200 conductors, davant el jutge al gener per delictes contra la seguretat vial en carreteres valencianes

En concret, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil de la Comunitat va posar a la disposició del jutjat a 135 conductors per anar ebris; a 59 per fer-ho sense permís o llicència; a set per conducció temerària; a cinc per conduir amb presència de drogues en l'organisme; a dos per excés de velocitat; i a un per abandó del lloc del sinistre.

Per províncies, a la de València es va actuar contra 28 conductors per mancar de permís o llicència; 73 per conduir sota els efectes de l'alcohol; dos per conducció temerària i dos més per circular amb presència de drogues en l'organisme.

A la província de Castelló es va actuar contra cinc conductorsper mancar de permís o llicència; 15 per fer-ho sota els efectes de l'alcohol; un per conducció temerària; un altre per conduir amb drogues en l'organisme i un més per abandó del lloc de l'accident.

Finalment, a la província d'Alacant, contra 26 per mancar de permís o llicència; 47 per conduir sota els efectes de l'alcohol; quatre per conducció temerària; dos per excés de velocitat i dos més per circular amb presència de drogues en l'organisme.