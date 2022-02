'El programa de AR' viaja a Pitiegua, en la España vaciada, para conocer los problemas de la despoblación

Ir al supermercado, al colegio o al médico son algunas de las tareas diarias más comunes que, sin embargo, los habitantes de las localidades más despobladas de nuestro país no lo tienen tan fácil al querer realizar algunas actividades.

La España vaciada se enfrenta, cada día, a los problemas de la despoblación. Este es el caso de Pitiegua, un municipio de apenas 180 habitantes ubicado en la provincia de Salamanca. Hasta allí se ha desplazado un equipo de El programa de Ana Rosa, donde han conseguido entrevistar a algunos de los ciudadanos de la localidad salmantina.

Pitiegua cuenta con un único bar, una tienda que solo abre sus puertas a ciertas horas del día, una farmacia y la visita del médico solo dos veces a la semana. Como han explicado sus habitantes, los jóvenes no quieren quedarse a vivir en el pueblo, pues la conexión a Internet es mala, de la misma manera que la cobertura. "A veces, hemos estado un mes sin poder llamar por teléfono", ha comentado la dueña del bar.

El coche es necesario para todo. "No tienes otra alternativa. No hay comunicación. El tren, que pasa por aquí, no para y no tenemos autobuses", ha denunciado una vecina de la localidad. Es por esto que los habitantes de los pueblos han decidido emplear sus votos en los partidos políticos que, en las elecciones de Castilla y León, defendían sus intereses.

"Pagamos nuestros impuestos igual que todo el mundo", ha apuntado otra de las ciudadanas de Pitiegua. Sin duda, se trata de un problema real al que se debe hacer frente cuanto antes, pues estos municipios correr el riesgo de convertirse en auténticos pueblos fantasma.