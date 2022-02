IPC.- Els preus baixen al gener un 0,5% a la Comunitat i la taxa interanual se situa en el 6,2%

A nivell nacional, l'IPC va baixar un 0,4% al gener en relació al mes anterior i va retallar la seua taxa interanual fins al 6,1%, quatre dècimes per sota de la taxa de desembre (6,5%), a causa de l'abaratiment de la llum, dels aliments i dels paquets turístics.

La taxa interanual de l'IPC registrada al gener a Espanya (6,1%) és una dècima superior a l'avançada a la fi del mes passat per l'INE (6%). En el cas de la taxa mensual (-0,4%), la dada definitiva és una dècima menor al que va avançar Estadística (-0,5%).

Amb la dada de gener, l'IPC interanual encadena la seua catorzena taxa positiva consecutiva i suma dos mesos consecutius en taxes superiors al 6%, nivells que no es veien des de fa quasi tres dècades.

En el cas de la Comunitat, ha baixat, sobretot, 'Vestit i calçat', un 14 per cent, seguit, a major distància d''Oci i cultura', que ha caigut un 1 per cent, mentre que un 0,7 per cent baixa 'Habitatge' i un 0,1 per cent descendeix 'Hotels, cafés i restaurants' i 'Medicina'.

Per contra, els preus han pujat un 1,9 per cent en 'Transport'; un 0,8 per cent en 'Begudes alcohòliques i tabac'; un 0,5 per cent els de 'Aliments i begudes no alcohòliques' i els de 'Uns altres'; un 0,4 per cent els de 'Parament'; i un 0,2 per cent els de 'Comunicacions'. L'índex que no ha variat és el d''Ensenyament'.

PER COMUNITATS

Quant al registre per comunitats, La Rioja és la que més descendit els preus un 0,7 per cent, seguit del 0,6 per cent de Canàries i Cantàbria.

Navarra ha descendit en 0,5 per cent, igual que Andalusia, Comunitat Valenciana, Extremadura, Castella i Lleó i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Un 0,4 per cent ha caigut a País Basc i Aragó.

Per la seua banda, tres desenes ha descendit a Madrid, Galícia, Castella-la Manxa i dos a Múrcia, Catalunya i Illes Balears.