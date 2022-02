Sara Carbonero felicita a Isabel Jiménez con fotografías inéditas y un mensaje cargado de amor

Pasan los años y no solo no se marchita sino que sigue tan sólida como al principio. La amistad que une a Sara Carbonero y a Isabel Jiménez es de esas amistades eviternas que se producen a algo más lejos de la infancia pero cuyo eco sigue siendo el mismo en la vida de ambas. De ahí que hayan compartido tantos planes y días juntas desde que se conociesen en los pasillos de Mediaset y, cuando es una fecha señalada para una de ellas, la otra siempre esté ahí para apoyarla.

La periodista de Informativos Telecinco cumplía este lunes 14 de febrero, Día de San Valentín, ni más ni menos que 40 años. Una cifra redonda y tan importante que Carbonero, de 38 también recién cumplidos, no ha dudado en apoyar a su gran amiga, sobre todo porque ambas han estado la una con la otra a las duras y a las maduras, tanto en la felicidad del nacimiento de sus hijos como en Carbonero y su separación de Iker Casillas o su cáncer ya superado.

Y la periodista y empresaria toledana lo ha hecho con una enorme publicación en Instagram donde sus más de tres millones de seguidores han podido comprobar cómo es de fuerte la relación entre ambas "comadres" (como ellas se llaman) gracias a un largo texto y a todo un álbum fotográfico que comienza con el tatuaje que comparten y que sigue con mucha música, bailes y canciones y momentos de los que solo ellas conocen el significado completo.

"Ha pasado un año desde aquel 'no pasa nada' tuyo. ¿Te acuerdas?", comienza misteriosa el texto Carbonero, que continúa: "Y digo yo que si en el 90 por cierto de las fotos y videos que he encontrado de estos últimos 365 días juntas salimos bailando, cantando o riendo será buena señal (Vale, no podía faltar 'El pollo Pepe'). Vale, también que hay muchísimo material impublicable".

Para Sara, esto es solo la señal de que ambas han "aprendido y crecido mucho por el camino" y de que siguen "adelante, enfrentando tormentas, compartiendo maletas pero sobre todo celebrando y poniéndole ritmo a la vida". Además, añade que lo están haciendo "con más sabor y ganas que nunca".

"Feliz vuelta al sol, comadre. No es una vuelta cualquiera. Son tus 40 y estoy segura de que esta nueva década seguirá llena de carcajadas, bailes, diversión, karaokes por un tubo y muchas más bandas sonoras de nuestra vida por descubrir. Celébrate cada día y yo contigo", termina Carbonero, que cita una canción de Jarabe de Palo ("No me sonrojo si te digo que te quiero...") y añade etiquetas como su tatuaje (#lavida) u otros como #tehacesmejor o #cumbieraintelectual.

"¡Ay comadre, que si me acuerdo!", le ha respondido Isabel en otro texto cargado de sentimiento. "Hay que bailarse la vida, cantarla y celebrarla pero visto así, todo junto, estoy un poco mal, ¿no? También te digo que me lo esperaba peor...", firma, asegurando que prefiere no comentar El Libro de la Selva, así como le había "dejado loca" El pollo Pepe. "Gracias por el camino recorrido y por lo que queda por recorrer. Nos espera la vida, ¿no? Te quiero siempre", finaliza.