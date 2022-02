Paula arrasa en 'Idol Kids' con su voz y su ejemplo de superación

La artista Paula López se ganó el ticket dorado de Omar Montes este lunes 14 de febrero en Idol Kids. La niña, de 12 años, arrasó con su dulce voz, su sonrisa y su vitalidad. Esto último destacó de ella su madre, que explicó que la pequeña había sido diagnosticada con 15 meses con trastorno del espectro autista.

Emocionada, la madre confesó que, aunque su hija hiciera una vida completamente normal, temía que los demás le dificultaran la existencia, en especial cuando fuese más mayor. "Los principales impedimentos con los que se encuentra Paula son las propias barreras que le pone la sociedad", añadió su padre.

López se decantó por la popular canción Parte de tu mundo de La Sirenita, consiguiendo que los cuatro miembros del jurado (Omar Montes, Ana Mena, Dioni y Ángeles) se deshicieran en halagos. "Mientras te estaba escuchando, parecía que todas las princesas que van dentro de tu cuerpo estaban cantando", valoró Dioni.

Cuando Montes le dio su ticket de oro, los padres de la niña salieron al escenario a celebrarlo junto a ella y su madre, entre lágrimas, explicó las dificultades que había tenido la joven y lo agradecida que se sentía con el programa por haberle dado la oportunidad.

Rápidamente intervino Jesús Vázquez, que dejó claro que la Paula López había contado con las mismas oportunidades que el resto en el programa y que se había ganado su plaza en la final única y exclusivamente con su voz y sus dotes artísticas.

"Es innegable el vozarrón que tienes, el talento que tienes... pero veo más allá. Tú eres un ejemplo de superación. Cariño, la música es un camino superdifícil, pero seguro que con tu corazón, con tu tesón y con todo tu arte, vas a llegar muy lejos", añadió Montes.

"Me ha encantado, porque había momentos en los que no parabas de subir y luego recogías la voz y los hacías supersuavito, eso es muy difícil y me ha gustado mucho, además, la tuya es una de las voces más dulces que he escuchado nunca", destacó, por su parte, una emocionada Ana Mena.