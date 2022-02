La incómoda 'pillada' de Jesús Calleja a Antonio Resines: "Tienes un micro, que pareces nuevo"

Atresmedia y Mediaset se pusieron de acuerdo este lunes 14 de febrero para celebrar el alta del Antonio Resines, que pasó un largo ingreso hospitalario de 48 días tras contagiarse de COVID-19. Así, si el actor apareció en directo y por sorpresa en El Hormiguero, explicando que tenía "una atrofia muscular del 80%" y que precisaba de un andador... sus apariciones televisivas no quedaron ahí.

Por su parte, Cuatro emitió el Planeta Calleja protagonizado por el actor, que se fue con su mujer, Ana Pérez-Lorente, y con Jesús Calleja a Costa Rica. Aunque reconoció no haber viajado mucho y no ser muy aventurero, Resines se atrevió a casi todo. Sin embargo, una actividad se le resistió: rápel por una cascada de 50 metros.

Eso sí, el actor intentó ocultar su miedo hasta el último momento, cuando fue imposible. Y es que, aunque trató de camuflar que no quería practicar ese deporte, un micrófono le jugó una mala pasada y Calleja se terminó enterando, pues el equipo escuchó cuando el ganador de un Goya se lo comentaba a su pareja. "Llevas un micro, que pareces nuevo. Si no quieres hacerlo, puedes decírmelo, no seas tan buenín", le dijo el presentador de Planeta Calleja a Resines.

Percance en la tirolina

Entonces, este aprovechó para confesar que no quería practicar rápel, a lo que añadió una petición: la de hacerse "un Bertín", en referencia al momento en el que el cantante, en 2018, no se atrevió a completar una actividad y se limitó a observarla cómodamente, desde una silla.

Pero lo que sí hizo Resines fue tirarse por una tirolina. Y lo hizo provocándole un gran susto a Calleja cuando puso los dedos delante de la polea, algo que el presentador le insistió que evitara. "Madre mía, lo que acaba de hacer. Qué susto, me están temblando las manos. Ha puesto la mano delante de la polea, ¡un poco más y se lleva los dedos! Acaba de hacer una barbaridad", exclamó Calleja. Resines terminó la actividad con ayuda, pero sin problemas.