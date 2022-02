Karina le lanza sus 'flechas del amor' a Carmen y Antonio para ayudarles en su cita de 'First dates' en San Valentín

Si hay un lugar donde el amor se celebra con más fuerza el 14 de febrero, ese es First dates, donde varios comensales acudieron el día de San Valentín al programa de Cuatro en busca del amor.

Una de esas parejas fue la de Carmen y Antonio, que cenaron juntos en busca de una persona con quien compartir su vida y pasar los siguientes días de los enamorados juntos.

Pero Carlos Sobera tenía guardado un as en la manga para que el amor surgiera entre ambos: "Ya vino aquí buscando pareja, pero en esta ocasión, viene a cantar", anunció el presentador a Karina.

Karina y Carlos Sobera, en ‘First dates’. MEDIASET

La cantante actuó por el restaurante incitando a las parejas a bailar al ritmo de sus 'flechas del amor' que dirigió especialmente hacia la mesa de Carmen y Antonio, grandes fans de la artista: "Tiene la misma edad que yo y me sé todas sus canciones", señaló la gaditana.

Tras su actuación, Karina se despidió del equipo del programa, a los que aconsejó: "Que seáis fui felices y que nunca os falte la sonrisa". Acompañada por Sobera, la cantante se marchó del local.

A final, las flechas de Karina acertaron en el corazón de Antonio, que sí quiso tener una segunda cita con Carmen porque "me ha encantado", pero la gaditana, en cambio, no quiso volver a verle: "No es mi tipo".