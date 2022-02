Antonio Resines, sobre sus problemas de salud: "Valoro mucho más estar vivo, no tengo ningunas ganas de perderme esto"

La televisión se puso de acuerdo este lunes 14 de febrero para celebrar el alta del actor Antonio Resines, que pasó un largo ingreso hospitalario de 48 días tras contagiarse de COVID-19. Así, si el intérprete apareció en directo y por sorpresa en El Hormiguero, explicando que tenía "una atrofia muscular del 80%" y que precisaba de un andador... sus apariciones televisivas no quedaron ahí.

Cuatro emitió el Planeta Calleja protagonizado por Resines, quien se fue junto a Jesús Calleja a explorar Costa Rica. Aunque el formato se grabó antes del largo ingreso del que fue protagonista de Los Serrano, en el programa de aventuras también habló de sus problemas de salud. En ese caso, hizo alusión a varios accidentes de tráfico.

Según recordó, tras uno de ellos se fue con una mano rota a urgencias, donde le dijeron que tenía anemia y le hicieron una colonoscopia. "El médico me dijo: ‘Te voy a dar una noticia buena y otra mala. Tienes cáncer, pero está muy bien situado", reveló.

El actor agregó que, aunque no le dieron quimioterapia ni radioterapia, al ir a hacerse el preoperatorio antes de pasar por el quirófano, el médico le mandó directo a cardiología, desde donde fue directamente al quirófano. Resines aprovechó entonces para lanzar un consejo y fue que, a partir de los 50 años de edad, hay que hacerse una colonoscopia cada dos o tres años pues, en el cáncer, la detección temprana es clave.

Tras el cáncer y las cardiopatías, el ganador de un premio Goya pasó a enfrentarse a la vida con una nueva mentalidad, una filosofía de vida que muy probablemente se habrá visto intensificada tras las huellas que la COVID-19 han dejado en él.

"Me he dado cuenta de lo que vale un peine. Valoro mucho más el estar vivo, antes no lo pensaba. He empezado a valorar seriamente que, aunque esté acojonado aquí arriba, aquí se está de puta madre. Esto yo no tengo ninguna gana de perderlo", concluyó.