Carmen y las mellizas vuelven a tener una fuerte pelea en 'Secret Story' por la amistad con Rafa

Poco ha durado la supuesta tregua entre Carmen y las mellizas, Laila y Nissy. Telecinco emitió este lunes 14 de febrero y antes de Idol Kids, Secret Story: última hora. Presentado por Sandra Barneda y Lidia Torrent, el formato ilustró que la brecha entre ambos bandos, intensificada por la amistad con Rafa, sigue ahí.

Cuando todo parece indicar que Carmen y Rafa sienten más por el otro que una mera amistad, la cordobesa no hace más que intentar dinamitar la relación entre Rafa y Nissy. Así, ha dicho en varias ocasiones delante de las mellizas que Rafa no confía en ellas y no las considera amigas en una búsqueda por un distanciameiento que no llega, puesto que la cordialidad entre Rafa y las hermanas se mantiene.

Ejemplo de ello fue un juego en el que Carmen dijo que Laila se creía amiga de Rafa sin serlo, algo que desencadenó una ristra de insultos entre ambas. Además, entró en la discusión Nissy, que en su tono habitual no se cortó al llamar "abuela", "celosa" y "clasista" a Carmen, que se dirige continuamente a las hermanas como "chusma" y "ridículas".

La discusión no le hizo ninguna gracia a Rafa, que afeó que Carmen le dejase en evidencia más tarde. Después confesó que, si bien era cierto que hasta ahora solo confiaba de verdad en Carmen, sentía una gran simpatía por Laila, que además había confiado en él a la hora de contarle muchos asuntos personales.

Esto no le sentó nada bien a Carmen, que además le echó en cara a Rafa que nunca diera la cara por ella. "¿Cuando dicen que soy una clasista, por qué te quedas callado?", le recriminó. "Porque estaba cansado y no me apetecía entrar al trapo", zanjó el fontanero la discusión.