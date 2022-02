Lolita, en 'El hormiguero': "Cantar la canción de 'Sarandonga' es un martirio"

Lolita volvió este lunes a participar en la tertulia de actualidad de El hormiguero –junto a María Dabán, Rubén Amón y Juan del Val- tras ser sustituida la semana pasada por el periodista Juanma Castaño

La cantante, que nada más sentarse recibió un regalo por parte del equipo del programa de Antena 3, un cojín con su nombre para su silla, ya que conocen las dolencias en la espalda y los ataques de ciática de la hija de Lola Flores.

Tras abordar varios temas de actualidad, Pablo Motos les preguntó a sus tertulianos: "¿Tenéis alguna canción que aborrecéis?". El primero en contestar fue Del Val: "Me costó muchísimos disgustos cunado dije aquí que Imagine de John Lennon debería quemarse".

"¡Pero si es uno de los mejores temas del mundo!", exclamó Lolita, que añadió: "Defiendo a la música porque me dedico a esto, llevo toda mi vida cantando". La artista dejó a todos sorprendidos con la canción que aborrecía.

"No es que la odie porque me lo ha dado prácticamente todo desde que la grabé hace 21 años en 2001. Pero para mí, Sarandonga, pero es un martirio. Ya no soy la de Amor, amor, soy la de Sarandonga", afirmó Lolita.

Y explicó que "es una canción que alegra mis penas, pero a mí no porque cuando estoy en un escenario cantando dos horas y al final tengo que cantarla, estoy agotada, no puedo más. La aborrezco un poquito".

Dabán, por su parte, afirmó que aborrecía "a Dire Strait, pero, sobre todo, la canción Sultans of Swing. Son un coñazo". Amón, por último, señaló que "me adhiero a Imagine porque es el himno de la cursilería y la demagogia. Añadiría We are the world, que es intorerable y todo el repertorio de Pimpinela y Georgie Dann".