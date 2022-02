El hormiguero comenzó la semana con la visita de Manuel Carrasco y, tras conectar en directo con Antonio Resines para hablar de su estado de salud, el onubense presentó su nuevo single, Fue, disponible desde el 11 de febrero.

Antes de charlar con Pablo Motos sobre su gira La Cruz del Mapa: hay que vivir el momento, el presentador señaló que "la última vez que viniste, el coronavirus no existía".

Sobre su nuevo tema, el invitado comentó que "Es una canción muy visceral, estoy encantado porque he querido hacer las cosas a fuego lento y me he tomado el tiempo necesario para que saliera bien".

El artista ha vuelto a dar conciertos tras dos años parado: "Estaba muerto de miedo, pero con una emoción especial, todo este sufrimiento que hemos tenido el público y yo lo hemos vivido a la vez, estábamos necesitados de volver a la vida y a las cosas que nos hacen felices".

El presentador destacó que "has aplazado varias veces la gira y la gente no ha devuelto las entradas...". El de Isla Cristina admitió que "después de dos años y tres cancelaciones es increíble".

"Tengo un público muy fiel y la gente tiene ganas de agarrarse a la vida que teníamos de alguna manera. Nos necesitamos más que nunca, necesitamos darnos amor y este puede ser un gran comienzo para ser mejores", afirmó.

Antes de ayer en Bilbao, @manuelcarrasco_ puso en marcha su gira ‘La Cruz del Mapa. Hay que vivir el momento’. Fechas en el hilo 👇🏻 #CarrascoEH pic.twitter.com/ntJEhbuwTw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 14, 2022

En un momento de la entrevista, el valenciano comentó: "Me han dicho que a Chloe no le gusta como cantas...". Carrasco, sorprendido, le contó que "el otro día me pasó".

"No es que no le guste como canto, espero que no... pero puse el DVD del concierto en el Wanda Metropolitano y ella se puso a verlo. Chloe nunca me ha visto cantar así", explicó.

"Al acabar le pregunté si le había gustado, pero ella me respondió que no había cantado bien la canción", recordó entre risas. "Le pregunté en la siguiente, y me dijo que tampoco", añadió.