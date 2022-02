Un día después de las elecciones en Castilla y León, que dejaron como vencedor al PP y concedieron a Vox un resultado por encima de sus expectativas, las predicciones fallidas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) continúan generando polémica. Si los sondeos ya dieron que hablar antes incluso de los comicios, las críticas no han cesado tras la cita con las urnas, incluso con peticiones de dimisión de su presidente, José Félix Tezanos.

El también catedrático de Sociología no ha dudado en defenderse de las críticas en una entrevista en el programa de laSexta 'Más vale tarde', en el que ha considerado que existe una "intoxicación sistemática" sobre el CIS. "Se estaba pidiendo mi dimisión antes de que yo hubiera llegado a la sede de Montalbán a tomar posesión. Esto es una posición permanente y continua del PP y de Vox", ha afirmado.

"El CIS, como todo instituto sociológico, realiza unas predicciones que son válidas para el momento en que se realizan. Son válidas con un patrón de exactitud, de certeza, de error (...) En todo el ciclo en que estamos el actual equipo del CIS, han sido mucho más abundantes los aciertos en las estimaciones, que no pronósticos, que los errores", ha sostenido.

Asimismo, ha contestado a todos aquellos que afirman que el CIS siempre se equivoca y ha asegurado que acertaron en Galicia y en la Comunidad de Madrid. "La ventaja es que se pueden pedir a la página web toda la información. ¿De qué sirve esta intoxicación, de qué sirve esta pelea sobre las encuestas?", se ha preguntado.

"La situación es un poco ridícula. Si es verdad que siempre se ha equivocado el CIS y siempre doy la victoria a un partido que no es el que gana, ¿cómo es que el PP no está en el Gobierno? Si fuera cierto lo que dicen, estarían ya gobernando. Es una especie de ley del pataleo", ha señalado.

Elecciones en Castilla y León

Sobre las elecciones de Castilla y León, ha apuntado que es "una muestra y todas tienen margen teórico de error". "El CIS no es motivo de chanza, es una institución seria y muy respetada. En el ámbito académico, estos son debates falsos, no reales", ha recalcado.

Además, se ha pronunciado sobre el inesperado resultado de la formación de Santiago Abascal: "¿Cómo no va a haber errores? En este momento, ninguna casa encuestadora ha acertado con el voto de Vox. No se ha podido estimar exactamente el voto, que ha sido un 50% más de lo que se estimaba. ¿Eso qué significa? Que hay un fenómeno sociológico ahí, puede ser lo que en su momento se llamaba el voto oculto del PP, que habrá que estudiar".

Y ha añadido que, en estas elecciones, determinadas fuerzas políticas han pensado que iban a tener mayoría absoluta, y determinados encuestadores se lanzaron a darles la razón. En este sentido, ha resaltado que tres casas, incluido el CIS, dieron "un resultado muy ajustado, como así ha sido".

Tezanos reconoce que pagó una cena con Iglesias

Preguntado por una comida con el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, Tezanos ha reconocido que efectivamente se vio con él y que fue el presidente del CIS quien pagó la comida. A su vez, ha negado tajantemente que le adelantara los datos del sondeo sobre las elecciones en Castilla y León ya que, asevera, los datos "no estaban terminados".

"Esa comida la pagué yo. Fue un menú de 30 euros y el vino incluso lo puse yo. Fue una comida que tuvo lugar antes de que los datos del CIS estuvieran terminados, por lo que es absolutamente imposible", ha recalcado Tezanos este lunes en una entrevista en laSexta.

A finales de enero, Iglesias publicó en su canal de Telegram un mensaje en el que comentaba que tenía datos del sondeo del CIS sobre las elecciones en Castilla y León, que borró pocos minutos después. El hecho suscitó las críticas de la oposición, que incluso llegó a pedir la dimisión de Tezanos.

Al respecto, Tezanos ha censurado que se cuestione "quién come con quién" y ha recordado que Iglesias dijo "claramente" que no le habían hecho ninguna filtración. "Es imposible porque en ese momento no estaban las proyecciones realizadas. El CIS no anticipa ni filtra los datos", ha zanjado.