David Pérez: "Para el Gobierno, Madrid solo es un cajero automático del que sacar dinero, ahora con peajes"

La Comunidad de Madrid ha iniciado las obras de ampliación de la línea 3 (L3) hasta Getafe. Es la primera actuación de una hoja de ruta que contempla 5.000 millones de euros de inversión en transportes a 10 años. El ‘estirón’ de la L11 o nuevos intercambiadores son algunos de los proyectos del área de Transportes e Infraestructuras. En una entrevista con 20minutos su responsable, el consejero David Pérez, repasa los principales retos.

¿Cuándo prevén los primeros movimientos de tierra en la L3?

Entre marzo y abril. Esta es la primera obra con fondos europeos que se pone en marcha en toda España. La idea es que esté rematada lo antes posible porque, cuando se culmine, va a dar servicio a un millón de habitantes que están en torno del MetroSur. Creemos que va a ser una revolución porque hasta ahora la única conexión está en Alcorcón y abrimos un abanico de posibilidades para muchísima gente.

La L11 es otra ampliación en marcha. ¿Se mantiene noviembre como fecha de inicio?

Será en el segundo semestre de este año. En la medida en que se puedan adelantar, se hará. La línea 11 es ahora mismo la obra con más inversión, 1.700 millones, de toda España.

También se prepara la llegada del metro a Valdebebas. ¿Se opta finalmente por la conexión con la L11?

La ampliación de la línea 11 es la mejor opción, porque no solo buscamos conectar norte con sur, sino que en ese trayecto queremos ir conectando distintas líneas para generar nuevas oportunidades. Son muchos los madrileños, de muchos barrios y distritos, los que van a ver mejoradas sus combinaciones.

En Valdebebas se construirá un intercambiador. ¿Qué plazos manejan?

El intercambiador se adjudica esta semana y de manera inmediata empezarán las obras. Valdebebas se va a convertir en el primer intercambiador del plan de infraestructuras de transporte del mandato de Isabel Díaz Ayuso.

¿Se ha recuperado la demanda de transporte público?

Ha habido una recuperación importante. No es una recuperación todavía completa, porque hemos tenido una recaída con la variante ómicron, pero parece que la hemos salvado y que estamos entre el 75 y el 80%.

¿Qué parte de estas obras en marcha se financian con fondos europeos?

Hay que relativizar el alcance de los fondos europeos. Representan un 5% de la inversión que la Comunidad de Madrid hace en infraestructuras de transporte. Nosotros recibimos de fondos europeos menos de 200 millones sobre una inversión de 3.500 millones en cinco años y 5.000 millones en diez años. Es un alcance muy relativo y hemos podido acoger a esos fondos proyectos que podían ponerse en marcha inmediatamente, como la línea 3, el intercambiador de Valdebebas, una red ciclista y determinadas ayudas a la digitalización del sector del transporte.

¿Cómo está siendo el reparto? La Comunidad lo ha recurrido.

Desde el PSOE se presentan como si todo fuera a hacerse con fondos europeos. Y, además, como si fueran fondos que el PSOE regala. Y no es así. Los fondos son de todos los españoles y lo que el gobierno debería limitarse a hacer es a no obstaculizar su distribución entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Adif ha anunciado obras en Cercanías recientemente, ¿son suficientes?

El Gobierno central no está invirtiendo en la Comunidad de Madrid. Eso no es un eslogan, no es una crítica fácil, es una realidad. Madrid no está recibiendo las inversiones que necesita del Gobierno central. No han puesto en marcha ni un 10% de todas las infraestructuras que prometió el PSOE. No hay inversiones ni en Metro, ni en cercanías, ni en la A-42, que es una carretera que claramente requiere una inversión ya por parte del Gobierno central.

¿Por qué cree que no llegan inversiones?

No llegan inversiones a Madrid. Para el Gobierno socialista y de Podemos, Madrid solo es un cajero automático del que sacar dinero vía impuestos, vía tasas y, ahora, también vía peajes para llevárselo a Cataluña, País Vasco o a otros usos que no suponen un retorno para los madrileños.

¿Qué saben de los peajes en autovías?

El Gobierno pretende establecer los peajes en carreteras que ya han pagado los madrileños con sus impuestos. No es un cobro, es un recobro.Además, el gobierno socialista quiere hacer un tratamiento diferenciado entre comunidades autónomas. Eso solo puede significar ir a perjudicar a la Comunidad de Madrid e ir a beneficiar a las que ellos decidan.

¿Han calculado un coste?

Creemos que el Gobierno socialista pretende sacar del bolsillo de los madrileños más de 100 millones. Creemos que es injusto, innecesario y, sobre todo, inoportuno ahora mismo. Si ellos se escudan en que Europa les obliga a hacerlo, yo les diría que lo que Europa también les obliga a que haya una sostenibilidad social, no solo económica y financiera.

Tienen propuestas para renovar el taxi, ¿cuál es el siguiente paso?

Después de la reunión que mantuvimos con la presidenta Isabel Díaz Ayuso y con el sector, durante esta semana podremos avanzar en las propuestas y perfilarlas. Se plasmarán en un futuro reglamento del taxi, en el que empezaremos a trabajar en breve. Paralelamente se está preparando la legislación en materia de VTC para que puedan seguir ejerciendo a partir de octubre de este año.

Trabajan en solucionar el problema causado por la L7B en San Fernando. ¿Qué se está haciendo?

Estamos trabajando en tres ejes. El primero es la contención del problema de seguridad de las estructuras, de la estabilización de los edificios y de los terrenos. En segundo lugar, está la parte social, que es la respuesta a unos vecinos que han visto cómo perdían sus viviendas. Y en tercer lugar, más a medio largo plazo, la solución urbana a una zona gravemente afectada.

¿Qué plazo de tramitación tienen las indemnizaciones?

Es algo que no se puede hacer rápido, pero desde luego lo que depende de nosotros lo estamos agilizando al máximo. Estamos simplificando a los vecinos todos los trámites, porque creo que bastante tienen ya con el problema que tienen. La indemnización será lo más justa posible para que puedan reconstruir su proyecto de vida.

¿Ya saben qué se hará con los terrenos de la zona afectada?

Son unos 20.000 m2 los que queremos recuperar para la ciudad. Lo haremos en colaboración con el Ayuntamiento, a través de los fondos de inversión de la Comunidad, y con el objetivo de recuperar un espacio para la ciudad. Habrá que buscar soluciones como pueden ser parques, jardines o recursos deportivos.

¿Prevén que a corto plazo tenga que cortarse de nuevo la L7B?

En principio, no. Estamos auscultando al minuto toda la red y la zona, de tal forma que en cuanto detectamos la más mínima variación, actuamos.

Y con los vecinos y la oposición, ¿cómo se está abordando?

Hemos emplazado a los vecinos, a los grupos de la oposición y al Ayuntamiento a que nos comuniquen cualquier cosa que consideren que deberíamos estar haciendo. No nos desentendemos de su problema, no nos desentendemos de nuestra responsabilidad y vamos a estar a su lado hasta darle la solución definitiva.

¿Cómo valora el resultado de los comicios en Castilla y León?

Los castellano leoneses han elegido que les siga gobernando el PP. Y eso es lo importante. Creo que en todas las elecciones que vaya habiendo el resultado va a ser este, porque en este momento los españoles demandan un gobierno del PP que ponga orden.