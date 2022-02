El "caos" vertebrarà Cabanyal Íntim a través d'una vintena de propostes escèniques

El festival, sota el lema "Caos", presentarà aquesta primavera un recorregut escènic i performatiu a través d'una vintena de propostes que han sigut seleccionades entre més de 150 peces presentades al certamen.

Sobre aquest tema, destaquen que "la convocatòria ha sigut tot un èxit i el lema plantejat enguany ha motivat i disparat la imaginació i creació amb projectes molt interessants i atractius que posen en relleu el moment vital de desconcert que travessem i com les companyies i creadors ho han traslladat al terreny artístic".

Les obres seleccionades per a l'onzena edició, creades ex profeso per al festival, es donaran a conéixer al costat de la imatge del cartell d'enguany, creat per l'artista alacantina Po Poy, en un esdeveniment que tindrà lloc el divendres 1 d'abril en el Centre del Carmen de Cultura Contemporània. En el mateix acte es presentarà també l'àmplia oferta d'activitats paral·leles i tallers que amplifiquen la programació del festival, així com totes les novetats per a aquesta edició.