"Un día de San Valentín diferente". Así ha definido su 14 de febrero Omar Sánchez ante las preguntas de Kike Calleja, el reportero de Sálvame. A raíz de la entrevista que concedió Omar a la revista Semana, mucho se ha especulado sobre una supuesta discusión ese mismo día entre Anabel y Omar, pero él ha querido salir al paso, desmintiéndolo tajantemente.

"Nada de bronca con Anabel" ha dicho Omar, muy calmado y tranquilo. "Yo lo que conté en esa entrevista era verdad, lo que sentía. Pero ella no me reprochó nada. Todo está bien y vamos a seguir adelante".

Omar se ha mostrado muy educado con el reportero de Sálvame en todo momento, contestando a todas las preguntas con una sonrisa, y queriendo dejar claro que Anabel y él tienen una buena relación. "Yo estoy tranquilo, a seguir con mis cosas. Ella sabe que estoy aquí para lo que sea. Así que le mando un beso y hablamos pronto. Hay que seguir adelante".

Anabel Pantoja niega la discusión con Omar: "Es mentira"

Anabel Pantoja también ha querido desmentir los rumores sobre una supuesta pelea entre ambos. "Cuando llegué a Canarias, hice el directo con Sergi. Compré la revista, la leí, desconecté el móvil y no hable con Omar. No tuve ninguna discusión. Ese miércoles me escondí. Cuando vi la entrevista, no vi nada que me hiciera daño, o que estuviera para saltar. No he discutido con él ni nada".