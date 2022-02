San Valentín también ha llegado a Sálvame. Y una sorpresa muy romántica le esperaba a Anabel Pantoja. No solo Terelu Campos y María Patiño han comenzado presentado Sálvame Lemon Tea vestidas de corazón y comiendo churros con forma de corazón, sino que, en cuanto Anabel Pantoja ha entrado en plató, le esperaba un chico vestido de Cupido.

Todo parecía una simpática broma hasta que los colaboradores han comenzado a insinuar que Anabel Pantoja conocía al chico detrás del disfraz de Cupido, algo que no ha sentado nada bien a Anabel. "Por ahí no. Aquí no se pueden dejar caer cosas así, porque me marco un Pantoja y me voy, ¿eh?" ha dicho, muy molesta.

"Todo el mundo insinuando que yo estaba con este chico cuando estaba con el Negro, y eso es mentira" ha seguido insistiendo, muy molesta. Jorge Javier Vázquez ha querido templar los ánimos, diciendo que nadie había afirmado que ella hubiera engañado al Negro con el chico de Cupido.

"Yo ahora que no quiero amor. Solo quiero felicidad, estar tranquila, comer bien y hacer deporte" ha sentenciado, tratando de cerrar el tema por la vía rápida. Anabel sigue muy sensible a cualquier tema que insinúe que hubo tercera personas en su relación con Omar y no piensa ceder ni un solo milímeto.