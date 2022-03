Veterinario y escritor, Gonzalo Giner se dio a conocer en el mundo de la literatura con su primera novela La cuarta alianza (2004), aunque no alcanzó la fama hasta cuatro años más tarde con la publicación de El sanador de caballos. Ahora ha sido premiado con el galardón a ‘Persona comprometida’ en la quinta edición de los Premios Bienestar Animal otorgados por el Colegio de Veterinarios de Madrid (Colvema), gracias a su último trabajo La bruma verde (2020).

Por ello, hablamos con el escritor y veterinario sobre su premio, bienestar animal, la controversia mediática con las macrogranjas y sobre la crisis ganadera en la España vaciada, entre otros temas.

Enhorabuena por el premio al Bienestar Animal que te ha dado Covelma, ¿qué significa para usted?

Respuesta: Viniendo del mundo veterinario para mí es un reconocimiento doble porque meto a los animales en mis novelas. El Colegio de Veterinarios de Madrid se ha portado siempre bien conmigo y han hecho ediciones especiales de algunos libros para los colegiados. Y encima me dan un premio sobre uno de los asuntos más importantes para nuestra profesión, que es el bienestar animal, pues fue muy bonito.

Eres veterinario en activo y también escritor, ¿con qué se identifica más? ¿A qué le dedica más tiempo?

Mi primera vocación es la veterinaria, empecé a ser veterinario antes que escritor que fue unos 15 o 18 años después. Me sigo considerando más veterinario que escritor, aunque en la última temporada de mi vida parece que se está equilibrando e igual acabo siendo más escritor que veterinario cuando me jubile. Tengo claro que mi vocación más importante es el contacto con los animales y trabajar con ello. Si tengo que elegir, elegiría la profesión veterinaria, aunque por suerte no tengo que hacerlo.

¿Cómo surgió su amor por los animales y su interés por ser veterinario?

Los animales me han gustado mucho, desde muy pequeño, pero la decisión de ser veterinario llegó a los 13 o 14 años con el libro ‘Todas las criaturas grandes y pequeñas’ de James Herriot, donde se cuenta la historia de real de un veterinario que empieza a trabajar en el campo inglés. Cuando leí un verano esa novela, decidí que esa sería muy profesión, me enamoré tanto de lo que hacía, del entorno de trabajo… Fíjate tú por donde que un libro fue lo que me hizo ser veterinario.

¿Dónde y cómo desempeña su labor como veterinario?

Actualmente trabajo como consultor, tengo mi propia empresa con algún otro socio más, y nuestro mundo es la nutrición animal en rumiantes, que es la nutrición más compleja que existe en la naturaleza, más que la humana. Tienen cuatro estómagos y hay que tener muy claro que estás alimentando a una población bacteriana enorme de protozoos, bacterias, levaduras… y hay que hacer unos equilibrios muy complicados. Sobre todo, trabajo en la sierra de Madrid, aunque ya poco porque cada vez hay menos animales, y mucho por Segovia, Ávila y Salamanca, que me muevo casi casi que a diario.

¿Y para la literatura?

Con un poco de esfuerzo, porque me tengo que levantar muy temprano, a las 04.00 horas, y es cuando me pongo a escribir hasta las 07.30 horas. Si llego a una hora prudente de trabajar, me pongo una hora más y si no el fin de semana, en fiestas… Normalmente, por mi trabajo intento dejarme un día libre a la semana y ahí escribo o realizo la documentación para la novela, como estoy haciendo ahora. El resto de la semana es a base de quitarme horas de sueño, no hay otra forma.

Además de su pasión por los animales, en sus novelas también refleja su interés por la Historia, ¿cómo consigue mezclar ambas?

Mezclo ambas porque yo creo que a los animales no se les ha dado el peso y la importancia que tienen en nuestra propia Historia. Introduzco los animales, en mi caso, en ‘Sanador de caballos’ y luego en ‘Jinete de silencio’ en los que los caballos tienen un peso muy importante en la trama, no solamente aparecen, sino que son protagonistas. Esa es un poco la diferencia con otras muchas novelas, que los perros y gatos aparecen en un segundo plano. En la época medieval los caballos tuvieron una importancia que quizá ahora mismo no somos conscientes, pero fueron el medio de transporte lógico en la época, no había otro, comunicaban por tanto las sociedades, el comercio se produjo gracias a los caballos, eran armas de guerra… También eran el ocio, se divertían gracias al ocio con los torneos, las justas, entrenamientos, carreras… Me parece interesante sacar esa importancia a la luz. Pero los animales también tienen esa relevancia en nuestras vidas actuales, como los perros: dan compañía, son terapeutas para personas invidentes o abandonadas en un asilo u hospital… Las relaciones que tienen los animales con nosotros me parecen fascinantes, me interesa mucho su comportamiento, entenderlos y poder trasladarlo luego como veterinario a las novelas.

¿Qué le mueve a mostrar su profesión también en sus libros?

Yo tenía una especie de deuda con la literatura porque fui veterinario gracias a un libro y por eso, aunque ya tenía dos libros publicados, escribí el ‘Sanador de caballos’, que cuenta la historia de un veterinario en la Edad Media. Luego han ido surgiendo alguna que otra oportunidad más, con una mujer que quiere ser veterinaria durante la Segunda República española, que fue el primer momento donde las mujeres pudieron acceder a la carrera, antes estaba prohibido. Me parece que la veterinaria tiene un reconocimiento relativo en la sociedad. Ahora parece que está ganando más puntos fundamentalmente por el lado de la clínica de los pequeños animales, que los tenemos más cerca y cada vez tenemos más mascotas. Pero el veterinario hace muchas más cosas y una importancia que en la sociedad no se le ha dado. A través de mis novelas intento recuperar ese peso y darle la importancia que creo que tienen.

¿Qué opina acerca de la situación actual de la profesión veterinaria?

Creo que está viviendo un momento interesante y positivo, sobre todo por el aumento de la tenencia y compartir la vida con animales como son los perros o gatos. Ese lado de la profesión se está especializando muchísimo, ahora mismo los medios técnicos que hay a disposición de nuestras mascotas son enormes, comparables con cualquier medio de diagnóstico de un hospital humano. Se les da un tratamiento con un respeto enorme, como el que merecen, por tanto, yo creo que la profesión está viviendo un buen momento. También es verdad que hay otra parte de la profesión que está un poco inquieta porque se nos está poniendo, y ahí sí que me incluyo, en entredicho. Me refiero a los comentarios que han surgido a nivel del ministro Garzón, citando a esas macrogranjas (que nadie sabe cuales son porque no hay ninguna definición de macrogranja), dando a entender que en España estamos produciendo carnes de mala calidad o trastocando el medioambiente y maltratando a los animales. En eso nos sentimos muy afectados porque estamos todos los días en las granjas trabajando y vemos que es una auténtica falsedad. Que puede que alguien lo haga mal, no digo que no, pero es que para eso estamos nosotros (los veterinarios) también, cuando veo que algo se hace mal lo digo, por principios y porque no es bueno para el ganadero porque, por ejemplo, si una vaca no está cómoda o bien, no va a producir la leche que se espera. Poner en duda desde un ministerio el trabajo de mucha gente que todos los días intenta hacer las cosas bien, te sienta bastante mal.

¿Qué le diría a un joven que se esté planteando ser veterinario?

Le diría que si ya está haciendo la carrera o a punto de empezarla, que va a entrar en un mundo maravilloso y que es una carrera preciosa. El mundo animal te da una cantidad de satisfacciones enormes aunque también te da pena muchas veces y hay sacrificios, claro. Juegas con muchas emociones, es una profesión muy variada y cada día pueden pasar cosas muy diferentes, no estás nunca en un aburrido despacho. También le diría que estudie mucho, porque es una carrera muy difícil, piensa que los veterinarios tenemos que aprender la anatomía de muchas especies y todas sus patologías… Es muy complicado. Pero una vez que la acabas, mi consejo es que intente encontrar a un mentor, alguien con experiencia que le sepa explicar en vivo y directo lo que tiene que hacer y cómo, que encuentre sus debilidades y virtudes. No solo la carrera es importante, ese primer año es importante tener a alguien que te enseñe de forma más práctica lo que necesitas saber.

Y a alguien que quisiera ser escritor?

Que no se desfallezca, que no se rinda. Publicar o que las editoriales tengan interés por tus libros es muy complicado pero no imposible, solo que hay que ser perseverante y hay que ser muy crítico con uno mismo, repasar el texto escrito hasta 12 veces si hace falta, pasarlo a otra persona para que lo revise también… Y sobre todo, hay que ser humilde. Con esa mezcla y haciendo el esfuerzo por que el texto esté perfecto, seguro que más tarde o más temprano alguna puerta se abre. Yo soy el ejemplo de eso. Yo no conocía a nadie, no tenía contactos, me costó tiempo pero al final una editorial se fijó en una novela que había escrito, y al final me dieron la oportunidad.

¿Cómo cree que los animales se ven afectados por el vaciamiento que se está produciendo en ciertas zonas de España y cómo se podría contribuir a contrarrestarlo?

Se ve en los números. Cuando empecé a trabajar había un millón cuatrocientas mil vacas de leche, a día de hoy no quedan ni setecientas mil. Han desaparecido de granjas, sobre todo en el norte, que es donde estaba en el grueso ganadero del país, y ha sido por el cierre de muchas vaquerías pequeñas o familiares. Esas vacas han terminado en el matadero. Si la situación continúa así, si la rentabilidad en la ganadería es tan baja, al final toda esta gente solo pueden cerrar. A mí me lo dicen, ellos están produciendo a coste más alto que el que les están pagando la leche, todos los meses tienen que tirar de ahorros para cubrir gastos de alimentación, gasolina, piensos, etc. Las centrales lecheras no suben lo suficiente el precio de la leche así que, ¿cómo no se va a vaciar la España rural? No hay industria u otras alternativas, como podría serlo el turismo, por ejemplo, así que el dinero no llega para mantener a los pueblos y si esto no se arregla vamos a tener un gran problema. ¿Cómo solucionarlo? El respetar la cadena alimentaria de valor. En teoría no se puede comprar o vender por debajo del precio de producción pero las grandes superficies incumplen esto. Los supermercados presionan a la industria para que tengan que vender la leche muy barata, por lo que las superficies como Pascual la compran también más barata a los ganaderos. En este caso de la leche, se arreglaría de forma tan fácil como la de subir cuatro o cinco céntimos el cartón de leche. Otra solución sería que los políticos establecieran un precio mínimo de compra, por encima del de producción, pero mientras no se tomen medidas, estamos en un momento muy crítico.

¿Qué opina sobre la reciente polémica de las macrogranjas a raíz de las declaraciones del diputado Alberto Garzón?

Se está diciendo que la carne es mala para el medio ambiente, una idea que ha corrido de forma natural y no es cierta. Estas declaraciones surgen hace quince años, a raíz de un estudio de la ONU que analizó los factores de contaminación que desencadenan los gases de efecto invernadero. En aquel análisis se dijo que la ganadería era como un 18 por ciento culpable de ello, entonces, gobiernos y organizaciones como Greenpeace empezaron a pedirle a la ganadería que dejara de contaminar. Unos años más tarde, la ONU se dio cuenta de que el estudio estaba mal hecho e hizo una republicación de con los nuevos resultados, donde la ganadería solo era responsable en un 5 por ciento, mientras que la industria automovilística, por ejemplo, era culpable de un 47 por ciento de los gases de efecto invernadero. A ellos nadie les ha dicho nada, así que eso nos hace pensar que hay más intereses por detrás, no solo el ecologista. Ahora que se habla tanto de las alternativas a la carne, el mayor interesado en que se siga atacando a la industria ganadera es una industria internacional llamada Uniliever, que ha invertido millones de euros en la producción de carnes vegetarianas y veganas; y como él, habrá otras. Además, tampoco se tiene en cuenta que los artículos de este tipo a veces tienen muchos aditivos y son alimentos ultraprocesados. Mi visión es que la alimentación es una oportunidad de trabajar con cosas equilibradas, proteínas, grasas, fibra, minerales... Y la proteína animal es importante en ese balance. proteína animal es importante.

Para terminar, sabemos que estás dentro de un nuevo proyecto, ¿podrías decirnos algo de la trama?

Es una novela que se va a mover entre tres épocas diferentes, va a bailar de una a otra y, por ahora solo puedo decir que van a salir caballos con nombre y apellido, caballos que han sido muy importantes en la historia de la humanidad, junto a una ladrona.