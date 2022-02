Generalitat i associacions de memòria firmen un conveni per a col·laborar en aquesta matèria en 2022

La consellera de Qualitat Democràtica ha destacat el treball realitzat durant dècades per les associacions memorialistes "quan les institucions donaven l'esquena a les polítiques de memòria, justícia i reparació" i ha afirmat que aquesta col·laboració "demostra que les associacions de memòria democràtica i les institucions treballen per fi de la mà en el mateix objectiu de construir una democràcia millor i més justa", ha indicat la Generalitat en un comunicat.

El d'aquest dilluns és el segon conveni entre la Generalitat i l'entitat que agrupa a les associacions memorialistes. L'anterior, que comptava amb una dotació de 50.000 euros, es va firmar en 2021 i va ser el primer d'aquestes característiques. El d'enguany està dotat amb 70.000 euros.

El president de la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, Àngel González, ha assenyalat que "aquest conveni entre la Generalitat i les associacions del moviment memorialista permetrà realitzar totes les tasques que tenim pendents en aquest any tan singular com és 2022".

ACTIVITATS PREVISTES

Les activitats previstes en el conveni s'orienten a tasques d'assessorament, formació, investigació, difusió i divulgació. Entre les accions d'assessorament està previst l'acompanyament, suport i assessorament legal a les diferents associacions per a la sol·licitud, gestió i justificació d'ajudes i subvencions convocades en matèria de memòria democràtica; a més de l'acompanyament i assessorament a les víctimes i als familiars en l'exercici dels seus drets en matèria de memòria democràtica, especialment en les tasques de cerca i localització dels desapareguts.

En matèria formativa, es desenvoluparà un programa didàctic sobre memòria democràtica i convivència, a més de trobades en els centres educatius per a la difusió, coneixement i posada en valor de la memòria democràtica.

Així mateix, es realitzaran cursos de formació per a les entitats memorialistes relatius a la Llei de Memòria Democràtica i per a la Convivència de la Comunitat Valenciana.

DIFUSIÓ I INVESTIGACIÓ

Pel que fa a la difusió i divulgació, s'organitzaran esdeveniments i es presentaran publicacions, exposicions, trobades i jornades en temes de memòria democràtica. També s'editaran llibres i materials audiovisuals divulgatius.

Quant a activitats d'investigació s'inclouen la recopilació dels estudis, treballs i investigacions realitzats per les entitats memorialistes i les universitats sobre víctimes de la guerra civil, la dictadura franquista i la Transició.

D'altra banda, es realitzaran treballs d'investigació en arxius públics i privats amb documents de la memòria, amb l'objectiu de fer un inventari i desenvolupar un projecte de fons documental sobre testimoniatges orals. També s'elaborarà una relació de vestigis de la guerra civil i el franquisme a l'efecte de col·laborar en la revisió i actualització del cens.

A més, està prevista la millora i manteniment de la pàgina web per a potenciar la incorporació de continguts referents a accions divulgatives de la memòria democràtica, amb la inclusió de materials de suport educatiu per a centres d'ensenyament i públic en general.

El conveni també arreplega accions com la participació en trobades que organitze la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Xarxa Memòria: Xarxa de Municipis per a la posada en valor de la Memòria Històrica a l'efecte d'intercanviar experiències amb la finalitat de compartir les bones pràctiques memorialistes. També es preveu la promoció d'iniciatives institucionals amb la Generalitat en matèria de memòria democràtica.