L'Ajuntament de Sagunt, Generalitat i Pilkington estudien com formar als treballadors de l'empresa

20M EP

NOTICIA

L'Ajuntament de Sagunt, la Generalitat Valenciana i l'empresa Pilkington s'han reunit aquest dilluns en el consistori per a estudiar com formar als treballadors de l'empresa per a garantir la seua continuïtat.