La Fallera Calavera viatja de les cartes a l'escenari amb una comèdia en Sala Russafa

Humor, sàtira de referents populars i folklòrics, estètica 'burtoniana' i una sana autoparodia de la idiosincràsia valenciana componen aquesta divertida comèdia per a públic adult i adolescent, firmada pel dramaturg i director d'escena Eduard Costa al costat de l'autor del joc, Enric Aguilar.

El punt de partida és que un 'masclet' desviat durant una mascletà impacta al cor de la Fallera Major de València, que mor "amb el cor en flames" en ple balcó de l'Ajuntament. Un succés tremend que els polítics intenten tapar amb un munt de grans esdeveniments.

"És molt curiós veure com els teus personatges es transformen quan deixen de tindre dos dimensions per a tindre tres. De ser il·lustracions en unes cartes, passen a tindre carn i os, a parlar i moure's. Mai serà igual a com un ho havia imaginat, però el resultat és fantàstic, molt divertit", avança Aguilar, qui en 2014 va convertir el curtmetratge que va gravar en la carrera de Comunicació Audiovisual en la llavor del que hui és la seua manera de vida.

Enric Aguilar coneixia bé el món folklòric, ja que va ser músic en la banda municipal de Dénia i participa en les celebracions de les Falles, el Corpus i els Moros i Cristians. A més, estava impactat per com van reaccionar les institucions a l'accident de Metrovalencia en 2006, que va deixar 43 morts i 47 ferits.

Com a bon valencià, la seua manera de fer crítica va ser a través de la paròdia. I la va plasmar en un joc de cartes que s'ha convertit en tot un èxit, connectant amb diverses generacions, i fins i tot en una novel·la juvenil.

CONTRA EL "ARRÒS AMB COSES"

Ara arriba al teatre amb una nova trama, situada en 2070, en una Comunitat Valenciana futurista on ha ressuscitat a l'"alcaldessa perpètua", qui pretén construir un imperi basat en el balafiament i en grans esdeveniments. També tracta de pervertir elements culturals com la paella i convertir-la en un "arròs amb coses", un fet que no pot permetre la Fallera Calavera.

Des del més enllà li acompanyen la Reina de les Festes de Castelló i la Bellea del Foc d'Alacant, un trio de zombis folklòrics que necessitarà l'ajuda del públic i de personatges tan icònics com dj Ximo, Monleón i els seus Monleonetes, La Dama d'Elx, Jaume I o El Capità Moro d'Alcoi en una absurda revisió dels trets identitaris. Els espectadors decideixen el final de la història, escollint entre tres opcions que portaran a resolucions molt diferents.

Eduard Costa ha creat aquesta comèdia amb la supervisió d'Aguilar. "Ha sigut molt divertit treballar amb l'univers i els personatges que havia inventat Enric. Però ha sigut un procés laboriós, amb deu mesos previs d'investigació", explica el director i coautor de la peça.

Es tracta d'un espectacle que pot gaudir qualsevol persona, encara que no conega el joc o la novel·la. "Té moltes referències a com som els valencians, al nostre passat recent -comenta Costa-. En les funcions que ja hem fet en altres localitats per a testar l'espectacle, veiem com la gent que va conéixer Canal 9, els personatges valencians de final del segle XX i la política de la primera dècada dels anys 2000, riu moltíssim. I en un moment com l'actual veure a la gent divertir-se és molt gratificant".

A nivell visual, l'encreuament entre l'estètica de Tim Burton i l'autoparodia valenciana es reflecteix en el muntatge mitjançant la utilització de màscares realitzades per Lorena Comín. Els personatges s'acosten així les proporcions i aparença de les il·lustracions de les cartes, a més d'aportar cert toc faller.

Gràcies a aquestes màscares, cinc intèrprets (Mila Fernández, Pau Blanco, Jano de Miguel, Myriam Garcés i Amadeo Llach) donen vida a 12 personatges. Porten un vestuari que suposa una "deconstrucció" de les peces creades per Paco Monleón.

També és singular la manera de moure's dels actors, influïda pel món de l'animació i dels morts vivents. La il·luminació, la utillería, l'escenografia i l'ambientació sonora, amb nombre musical inclòs, arredoneixen la posada en escena.

"Va ser una qüestió de confiança. Enric venia d'un món totalment diferent al teatre, però va confiar plenament en mi per a construir aquest nou espectacle", agraeix Costa, recentment reconegut amb la nominació a la Millor Direcció en els Premis Cinema Gavia 2022 pel seu treball en 'Johnny Chico', que al gener va estar en Sala Russafa.

Per la seua banda, Aguilar està convençut que l'obra agradarà "a fans i a profans" i recorda que la Fallera Calavera va nàixer com una història transmedia, per la qual cosa no va dubtar quan li va arribar la proposta de Floc Teatre per a portar-la a l'escenari.