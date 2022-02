La actriz Gwyneth Paltrow ya dio la campanada el día que lanzó al mercado una línea de velas con olor a su vagina o que, al menos, se llaman así, This Smells Like My Vagina. El siguiente paso ha sido comerse una de esas velas.

Ha sido durante la Super Bowl y para promocionar el servicio de entrega de Uber Eats, que en inglés se traduciría literalmente por Uber Comida, aunque la empresa promociona ahora que puede llevar a casa mucho más que alimentos en poco tiempo.

Así, el anuncio usa el juego de palabras para poner a varios rostros famosos a comer cosas que no son alimentos, supuestamente confundidos porque en la bolsa pone comida.

Jennifer Coolidge y Nicholas Braun muerden productos extraños como pañales o arena higiénica para gatos o jabón para platos, entre otros productos extraños.

Y entonces llega el momento de Gwyneth Paltrow, que muerde una de sus velas. "Esta vela tiene un sabor raro", dice la actriz, que después mira la vela con cierta aprovación: "No está mal, es divertido", agrega. Eso sí, el anuncio deja claro que es solo una simulación y que las velas no deben comerse.