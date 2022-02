Borràs responsabiliza a los funcionarios de la retirada del escaño de Juvillà y la oposición pide su dimisión

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha responsabilizado este lunes a los funcionarios de la cámara de la retirada del escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà, y ha negado que haya dado "ninguna orden" para ello. Por su parte Vox, En Comú Podem, Ciudadanos y el PPC han pedido su dimisión por haber "mentido" para aparentar que estaba "desobedeciendo" la orden de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la retirada del escaño de Juvillà.

Borràs ha aceptado dar explicaciones por el caso Juvillà en una reunión de la Junta de Portavoces pública que se celebra este mediodía, tras la presión de diferentes grupos parlamentarios, si bien desde su gabinete apuntan que lo ha hecho "a petición propia".

Todo ello después de que PSC-Units, En Comú Podem, Ciudadanos y el PPC hayan pedido esta mañana que la presidenta del Parlament dé explicaciones sobre su actuación en relación con la retirada del escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà, inhabilitado por no descolgar cuatro lazos amarillos en período electoral, en una Junta de Portavoces pública.

Según Borràs, ella no dio "ninguna orden" para retirarle el escaño a Juvillà, y ha responsabilizado a los funcionarios de haber actuado de manera "improcedente" en el caso, tanto en la retirada de su escaño como al no haber admitido la delegación de voto del diputado en el pleno del pasado 3 de febrero.

Borràs también ha tildado de "anomalía" que desde la cuenta de Twitter del Parlament se publicase la baja de Juvillà sin que se hubiese decidido todavía, a su juicio.

La decisión de la JEC, ha dicho Borràs, ha dejado al Parlament "en un situación de extrema debilidad", ya que su "soberanía" se ha visto alterada "continuamente".

Es por ello por lo que ha emplazado a los grupos de la cámara a "estudiar" una reforma del reglamento del Parlament para "proteger" a los diputados, a que "modifiquen la LOREG" y a crear una sindicatura electoral catalana.

Al inicio de la Junta de Portavoces, Borràs ha recordado que esta retransmisión pública no se había hecho desde el año 2003, y siempre con motivo de atentados terroristas o por la Guerra de Irak.

ERC le reprocha la "falta de transparencia"

La portavoz adjunta de ERC en el Parlament, Meritxell Serret, ha reprochado este lunes la "falta de transparencia" que considera que tuvo la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en la gestión del caso del exdiputado de la CUP Pau Juvillà

"Tenemos que reconocer que durante los últimos días del caso Juvillà hubo momentos en los que se rompió la confianza por la falta de transparencia en la información que iba surgiendo", ha afirmado en su intervención en la Junta de Portavoces pública en la que Borràs ha dado explicaciones sobre la retirada del escaño de Juvillà,

Aunque ha agradecido a Borràs haber dado explicaciones públicas en la Junta de Portavoces, Serret le ha pedido aclarar por qué en el pleno del 3 de febrero no se aceptó la delegación de voto de Juvillà porque cree "no es una excusa que no estuviera".

La diputada de ERC ha sostenido que en el caso de Juvillà se ha evidenciado de nuevo que la "lucha antirrepresiva" tiene límites y ha lamentado que en la legislatura pasada Junts no cerrara filas con el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, ya que fue muy criticado por la formación de Carles Puigdemont por la retirada del escaño del expresidente de la Generalitat Quim Torra.

Además, ha defendido que los independentistas no se deben "desgastar" entre ellos ante casos como este y se ha mostrado favorable a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para ayudar al Parlament a afrontar mejor estas inhabilitaciones.

El PSC acusa a Borràs de degradar el Parlament

El portavoz adjunto del PSC-Units en el Parlament, Raúl Moreno, ha acusado a Borràs de haber hecho con el caso del acta de Pau Juvillà (CUP) un ejercicio de "contorsionismo político que no ha servido para nada más que para degradar la institución y presenciar una pelea más de los socios del Govern".

"Tienen todo el derecho a tener diferencias políticas, sólo pedimos que no hagan un uso partidista de la institución por sus batallas internas", ha avisado en Junta de Portavoces.

Moreno ha exigido a Borràs que "deje de responsabilizar a los funcionarios" del Parlament, porque ella es su máxima autoridad y quien debe protegerles asegurando el cumplimiento de las resoluciones judiciales y sin ponerles en la cuerda floja, según él.

Así, cree que Borràs debe pedir disculpas a los funcionarios del Parlament, a los diputados y al conjunto de la ciudadanía, y ha sostenido que las explicaciones que ha dado en la Junta de Portavoces no resuelven todas sus preguntas.

"Puede aparecer en manifestaciones prohibidas si quiere, pero aún es hora de que usted dé explicaciones", ha añadido, después de que Borràs acudiera el sábado a una manifestación en la avenida Meridiana de Barcelona después de que el Govern trasladara la ubicación del corte diario que activistas independentistas hacen en esta vía.

Cs pide a Borràs dimitir

El portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha insistido este lunes en pedir la dimisión de la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, a la que ha acusado de "institucionalizar la mentira" en la gestión de la retirada del acta de Pau Juvillà (CUP).

"Este Parlament no puede estar sometido constantemente al desprestigio y a la mentira institucionalizada", ha avisado en la Junta de Portavoces pública.

Martín Blanco cree que Borràs ha protagonizado una tomadura de pelo a todos los ciudadanos, pero especialmente a sus votantes: "Asumidos todos los disparates jurídicos que tienden a decir para justificar sus pretendidas desobediencias, lo que es evidente es que usted mintió en el pleno, intentándonos hacer creer, y a su parroquia, que desobedecía cuando no estaba desobedeciendo".

Sobre el hecho de que Borràs vea un precedente en la retirada del acta del expresidente del Govern Quim Torra, bajo la Presidencia del Parlament del republicano Roger Torrent, Martín Blanco ha dicho: "Usted no se ha atrevido a llegar ni siquiera donde llegó el señor Torrent, y sin embargo parece que siga demonizándolo".

El dirigente de Cs ha asegurado que Borràs ha sometido a trabajadores de la Cámara a una presión irrespirable, según él, y ha considerado normal que algunos de ellos se "negaran a participar de su teatrillo" sobre el acta de Juvillà.

El PP acusa a Borràs de "echar balones fuera"

La diputada del PP Lorena Roldán ha acusado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de querer "echar balones fuera y culpar a los funcionarios" de la Cámara del caso del exdiputado 'cupaire' Pau Juvillà, y ha insistido en que debe dimitir.

"Es vergonzoso que señale a los trabajadores de la casa; usted es la responsable, para bien y para mal, y debe asumir en primera persona lo que ha ocurrido", ha dicho este lunes en su intervención en la Junta de Portavoces.

Roldán le ha replicado que las sentencias son de obligado cumplimiento, y ha acusado a Borràs de ser una "activista más del separatismo y que no tiene credibilidad" tras las explicaciones dadas.

Concretamente, le ha reprochado que diga que no se aceptó la delegación de voto de Juvillà por un supuesto conflicto de intereses, cuando "el propio Juvillà explica que no ha sido convocado al pleno y que nadie le había comunicado la situación en la que había entrado desde el 28 de enero".

"Esta vez ha pasado la línea. Tiene que elegir si está aquí para representar a todos los catalanes y respetar la neutralidad o defender los intereses del separatismo; las dos cosas a la vez no pueden ser", ha añadido.

La CUP critica la falta de "coherencia entre el relato y los hechos"

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha llamado este lunes a "no volver a cometer el error en el que no exista una coherencia entre el relato y los hechos", como cree que ocurrió en la retirada del escaño del exdiputado de su grupo Pau Juvillà pese a que el pleno apostó por defenderlo, siempre y cuando no afectara a funcionarios.

En la Junta de Portavoces pública ha explicado la gestión de la retirada del acta del diputado 'cupaire', Reguant ha asegurado que se generó una "situación de desamparo" para Juvillà y sus electores.

Se ha preguntado "quién y cómo" decidió retirar el acta por orden de la Junta Electoral Central (JEC) y no convocar a Juvillà al pleno que defendía su escaño, en lugar de hacer caso al reglamento y al pleno del Parlament, según Reguant, que ha rechazado poner en el centro del debate a los trabajadores de la Cámara.

Ha asegurado que, mientras que el resto de grupos fueron convocados al pleno del 4 de febrero para defender el escaño de Juvillà en su conjunto, los diputados de la CUP recibieron la convocatoria de forma individual, sin que le llegara a Juvillà: "No estar convocado es de facto no ser diputado".

Reguant ha avisado de que "algo no cuadra" si Juvillà no fue convocado al pleno y si la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, asegura que dio la orden de retirada del acta después de que este terminara, y ha defendido impulsar una ley electoral catalana para garantizar los derechos de los electores, ha dicho.

Vox pide a Borràs dimitir por su "deriva autoritaria"

El diputado de Vox Antonio Gallego ha acusado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de no aclarar suficientemente lo ocurrido con el caso del exdiputado 'cupaire', Pau Juvillà, tras dar explicaciones este lunes en una Junta de Portavoces pública, y le ha instado a dimitir por su "deriva autoritaria".

Lo ha dicho durante su intervención en la Junta de Portavoces pública, en la que Gallego ha exigido que se cumplan las leyes y las sentencias, y ha sostenido que la presidenta de la Cámara debe "dirigir el Parlament de una mejor manera y dejar de convertirlo en un circo, como ha hecho durante estas semanas".

Ha reprochado a Borràs su propuesta de paralizar la actividad parlamentaria tras la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) sobre Juvillà por querer "quedar bien, como la heroína del separatismo, y que al final solo ha sido una tramposa ante propios y extraños".

Gallego ha afirmado que con esta actuación Borràs ha querido hacer de "candidata de Junts, y no de la presidenta de todos", por lo que cree que debería dejar la Presidencia de la Cámara.

"Hizo todo esto para parecer más valiente que (Roger) Torrent y al final usted plegó velas. Ha sido todo esto un vodevil que no se entiende. No tendría que estar ni un minuto más en esta Presidencia. Que dimitir no es un nombre ruso señora Borràs, y hoy es un buen día para hacerlo", ha zanjado.

Junts defiende "reforzar la unidad"

El portavoz adjunto de Junts en el Parlament, Josep Rius, ha defendido que "es momento de reforzar la unidad" independentista y de ganar coherencia entre el relato y los hechos, después de la retirada del acta del exdiputado de la CUP Pau Juvillà tras ordenarlo la Junta Electoral Central (JEC).

"Ante una nueva agresión, se ha intentado responder de la mejor forma posible", ha asegurado este lunes en la Junta de Portavoces.

Rius ha apostado por promover cambios para "reforzar la soberanía de la Cámara y que puedan dificultar o anular la impunidad con la que la JEC ha actuado", y ha lamentado que grupos parlamentarios no hayan apoyado a Juvillà, porque cree que el debate no trataba sobre independentismo, sino sobre democracia.

El diputado, que ha agradecido a Borràs sus explicaciones, ha dicho que a él le daría vergüenza ampararse en la ley para defender la retirada del escaño del 'cupaire', y ha advertido de que "la democracia siempre acaba ganando, pero se puede pasar más o menos vergüenza por el camino".

Ha destacado que "la minoría del 155 volvía a cerrar filas contra la mayoría independentista" en el debate sobre Juvillà y, ante acusaciones de grupos de la oposición a Borràs de haber querido cerrar la Cámara, Rius ha replicado que fue con la aplicación del 155 de la Constitución que se cerró el Parlament.

En Comú Podem deplora la "desobediencia ficción"

El portavoz parlamentario de En Comú Podem, David Cid, ha deplorado la "desobediencia ficción" planteada por Borràs, a quien ha reprochado que intente hacer ver que "no sabía" que Juvillà no había recibido ni el SMS ni el correo de convocatoria al pleno.