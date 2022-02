El PSPV celebra una jornada contra la LGTBIfòbia a l'esport en La Petxina de València

"Aquesta cita, que s'organitza amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBIfobia en l'Esport, és ara més important que mai", ha defès en la presentació la secretària d'Esports de l'executiva del PSPV, Pilar Bernabé, advertint que "estem en un moment en què el presumible nou vicepresident de Castella i Lleó, de Vox, apostava fa unes setmanes per 'heterosexualitzar l'esport'", informa el partit.

Per contra, la socialista ha destacat que la Comunitat té "una de les lleis LGTBI més progressistes del món" i ha reivindicat l'esport com a "arma" per una societat més diversa i inclusiva: "Mentre uns altres usen l'esport per a seguir esbiaixant i apartant a unes persones d'unes altres, nosaltres el veiem com una manera de créixer de manera inclusiva i diversa".

També el secretari de LGTBI del PSPV, Damián López, ha assenyalat que aquestes jornades "demostren una vegada més que el Partit Socialista segueix treballant de manera conjunta amb el col·lectiu". "Estem centrats i comptem amb equips de treball potents per a defendre els drets de les persones LGTBI", ha subratllat, per a convidar als valencians a sumar-se a aquesta "jornada de portes obertes".

De Lambda, Fran Fernández ha celebrat que "el Partit Socialista sempre ha comptat amb el col·lectiu" i ha afirmat que "a València i a la Comunitat, l'esport i la societat puguen ser d'una altra manera". "Hem de fer una reflexió sobre què seria de la població LGTBI sense polítiques progressistes i valentes que defenguen els drets", ha asseverat, per a proclamar que "la Comunitat Valenciana s'escriu amb D de diversitat, esport i drets".

CONTACONTES I TALLERS DE DEFENSA PERSONAL

Quant al programa, la jornada s'inaugurarà a les deu del matí del dissabte en la sala de conferències de la Petxina, en un acte en el qual participaran la secretària general del PSPV de València, Sandra Gómez; els secretaris LGTBI de l'executiva nacional, federal i provincial, Damián López, Víctor Gutiérrez, i Daniela Requena i tant Pilar Bernabé com Fran Fernández.

Les activitats de sensibilització inclouen un contacontes organitzat per Lambda, una xarrada sobre 'ciberbullying' amb Daniela Requena, teatre amb Hernán Fanti i una conferència sobre la vida de les persones LGTBI en països asiàtics amb Pierre Guillot.

I en la part esportiva hi haurà tallers de defensa personal, taekwondo, futbol i running amb Damián López, Angy Sáenz, Fabri Orlandi i l'equip de Taekwondo LGTBI.