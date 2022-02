Tommy, Levi’s y otros plumas de marca desde 48 euros para sacar partido a las rebajas de Primeriti

Aunque cada vez quedan menos días para que llegue la primavera (y con ella la alergia) todavía no podemos guardar en el armario nuestras prendas de abrigo. Y menos, hasta que no llegue el 40 de mayo como dice el refrán. Por ello, no podemos resistirnos a incluir nuevas prendas en nuestro armario, a pesar de que cada día haga mejor tiempo. Así, las chaquetas, los abrigos de lana y las parkas siguen estando disponibles en las tiendas y, muchos de ellos, con rebaja, para intentar deshacerse del stock acumulado. ¿No te parece que merece la pena aprovecharlo?

Ya sea para terminar con una nueva adquisición los días invernales que todavía quedan por delante o para estar preparados para el año que viene, no está de más echar un vistazo a las promociones vigentes para ver si cazamos un buen chollo. Y no hay cosa que nos guste más en 20deCompras que una buena oferta, así que la que te traemos a continuación te va a conquistar: en Primeriti, la web de ventas flash de El Corte Inglés, hemos encontrado los abrigos (¡y otras prendas!) de marcas como Levi’s, Tommy Jeans, Esprit Collection, El Ganso y otras firmas de calidad con hasta un 70% de descuento. Si quieres descubrir nuestros favoritos... ¡sigue leyendo!

Plumas... ¡para ahorrar con estilo!

- De Esprit Collection: negro y midi. Es un clásico que no debería faltar en ningún armario, puesto que combina con todos los looks (¡desde los más sport a los más formales!) y, además, nos mantiene calentitos sin perder estilazo. ¿Nuestra debilidad? Este modelo de Esprit Collection que, gracias al 70% de descuento, cuesta menos de 50 euros.

Costaba 159 euros, pero ahora te lo llevas por 48.

Este abrigo cuesta ahora menos de 50 euros. Primeriti

- De Levi’s: en rosa y con cinturón. Si necesitas un plumas para evitar el frío pero no puedes soportar el corte deportivo, esta es tu oportunidad para hacerte con el abrigo de tus sueños. Acolchado, en color rosa y con un cinturón de corte alto para darle el toque chic que buscabas de esta prenda, al que contribuye, sin duda, que sea de la familia Levi’s.

Costaba 220 euros, pero ahora te lo llevas por 109.

Este abrigo costaba más de 200 y ahora puede ser tuyo por poco más de 100. Primeriti

- De Tommy Jeans: con los colores emblema de la marca. Con corte a la cadera, líneas rectas y apostado por el tricolor característico de Tommy Hilfiger, este plumas es ideal para los que buscan un look juvenil, cómodo y abrigado.... así como llevarse una propuesta de una de las marcas denim más codiciadas 100 euros por debajo de su precio habitual.

Este abrigo tiene las tonalidades de la marca. Primeriti

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Primeriti y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.