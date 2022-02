Rigoberta Bandini anuncia nova data a València al juliol després d'esgotar entrades en cinc dies

Així ho ha anunciat la promotora The Music Republic en un comunicat, en el qual ha precisat que les entrades eixiran a la venda aquest dimarts dia 15 a les 19.00 hores.

Rigoberta Bandini és el nom artístic de Paula Ribó. La catalana de 31 anys (Barcelona, 1990) s'ha convertit en una de les cantants més aplaudides del panorama nacional. La seua participació en el Benidorm Fest amb 'Ay Mamá' l'ha portat al número 1 de vendes a Espanya.

En 2020 va llançar la seua carrera com a cantant en solitari sota el nom de Rigoberta Bandini. L'artista va començar a recaptar una gran popularitat durant la primavera i l'estiu d'eixe mateix any. 'Too Many Drugs' i 'In Spain we call it soledad' es van fer virals en Spotify i Youtube.

Després d'haver publicat "Perra" i amb la tornada dels concerts, Rigoberta va començar a girar per diferents ciutats amb un xou sense prejudicis i sincer com tots els seus treballs. Durant l'estiu d'eixe mateix any, la cantant, i una de les artistes més demandades per mitjans i promotors, va estrenar una nova cançó titulada 'A ver qué pasa', que es va convertir en una de les cançons de l'estiu en ser la sintonia de la campanya d'Estrella Damn 2021.