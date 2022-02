El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, informó este lunes al presidente de Rusia, Vladiímir Putin, de que hay posibilidades de un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN sobre "asuntos clave" de las garantías de seguridad que demanda Moscú, y anunció que continuarán los contactos.

"Me parece que nuestras capacidades no están agotadas de ningún modo. Por supuesto, no deberíamos continuar de manera indefinida, pero en esta etapa propongo que las conversaciones continúen y aumenten", ha señalado en una reunión con Putin.

Lavrov ha añadido que "usted y otros representantes de Rusia han dicho que nosotros advertimos de que no es admisible negociar eternamente sobre asuntos que exigen solución hoy. Pero siendo el titular de Exteriores debo decir que siempre hay posibilidades", dijo Lavrov al jefe del Kremlin.

Agregó que, en su opinión, las posibilidades de Rusia "están lejos de agotarse". Las negociaciones, subrayó, "no deben prologarse eternamente, pero en esta etapa yo propondría continuarlas e intensificarlas".

"Está bien", consintió Putin, que preguntó a su ministro si estaba preparada la respuesta a las contestaciones de EEUU y la OTAN a las demandas de garantías de seguridad, entre las que se cuenta el compromiso de que nunca Ucrania ni ninguna otra antigua república soviética formará parte de la OTAN.

Lavrov replicó que el documento de respuesta, de diez páginas, ya ha sido redactado. Agregó que Rusia continuará esperando respuesta a sus legítimas preocupaciones sobre la indivisibilidad de la seguridad en Europa de cada uno de los países del espacio de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

Esta reunión, que fue parcialmente transmitida por la televisión pública rusa, Lavrov indicó al jefe del Kremlin que Rusia seguirá buscando respuestas a los problemas de seguridad en Europa.

Mientras, sobrevuela la idea de si Ucrania estaría dispuesta a renunciar a entrar en la OTAN sobrevuela, una hipótesis que Moscú vería con buenos ojos y que Kiev rechaza.

Así, la Presidencia ucraniana recordó que la vía euroatlántica para que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN está consagrada en la Constitución del país y es una prioridad "incondicional", después de unas polémicas declaraciones del embajador ucraniano ante el Reino Unido.

Sergii Nykyforov, el portavoz del presidente, Volodímir Zelenski, afirmó a la agencia ucraniana UNIAN que "el camino euroatlántico sigue siendo una prioridad incondicional" para Ucrania.

En unas declaraciones a la BBC, el embajador ucraniano ante el Reino Unido, Vadym Prystaiko, indicó que su país sería "flexible" sobre su objetivo de sumarse a la alianza militar occidental y recalcó que Ucrania es un país "responsable", después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, amenazase con un conflicto armado si eso llegase a concretarse.

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado por buena la información facilitada por Estados Unidos respecto a la situación en la frontera de Ucrania y los planes de Rusia, insistiendo una vez más en que aún se puede evitar el conflicto y en que es Moscú quien tiene ahora mismo en su mano la desescalada.

"España no va a escatimar ningún esfuerzo y va a invertir todo el capital político que pueda en apostarle al diálogo porque esa es la vía para la paz", ha recalcado, asegurando una vez más que "la guerra no es algo inevitable", ha añadido.