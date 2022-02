Rosalía tira de humor en San Valentín y le regala a Rauw Alejandro unos calzoncillos con su cara

San Valentín es una fecha especial para muchas parejas que, aunque disfrutan de su compañía el resto de 364 días, deciden tener detalles el 14 de febrero. Y los famosos no son una excepción, aunque algunos aprovechan para tomárselo con humor y hacer los presentes más originales.

Rosalía ha sido una de ellas, pues ha decidido celebrar este día regalándole a Rauw Alejandro algo que, a la par que útil, es divertido y le recordará siempre a ella.

"Si esto no es amor, que baje Dios y lo vea", escribió la cantante catalana en Instagram junto a las fotos de sus regalos: una camiseta, una sudadera y unos calzoncillos, todos ellos de color blanco y con su cara.

El cantante puertorriqueño compartió esta publicación en sus stories y le mandó un romántico mensaje de amor: "Mi novia acaba de romper con estos regalos. Nuevo calzoncillo favorito desbloqueado".

"No saben lo mucho que me hace reír esta mujer. Siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa, no importa qué día esté teniendo", alabó el artista. "La persona más extraordinaria que he conocido. La mejor compañera que la vida me ha podido regalar".

"Con ella quiero aprender y seguir creciendo hasta que sea un viejito con 105 años, y ojalá estar a su lado a esa edad, meciéndonos en la silla enfrente de casa hablando de todo lo que vivimos y todo lo que logramos, si la vida así lo quiere", escribió. "Todo estará siempre bien, porque tú eres mi ángel, mi luz del cielo en este mundo de oscuridad".

"Yo vivo por ti, yo mato por ti y mis seres queridos. ¡Nunca había hecho esto, pero no importa un carajo! Teniendo millones de seguidores o a nadie. Que se entere quien me lea, que eres el amor de mi vida", concluyó Rauw Alejandro.