Caixa Popular creu que el Govern i la resta de bancs fan campanyes de "maquillatge" per a atendre als majors

Així ho ha constatat en un esmorzar informatiu sobre el tsunami que ha provocat la campanya iniciada pel valencià Carlos San Juan 'Sóc major, no idiota' per un tracte més humà en els bancs. Aquesta iniciativa va portar la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, a prometre per a aquest mateix mes un pla de "mesures eficaces" d'inclusió financera.

No obstant açò, Ortí ha posat en dubte aquests compromisos i ha assegurat que en Caixa Popular sí prioritzen l'atenció al client i donen un tracte "exquisit" als majors. "Els tractem com si foren els nostres pares, nosaltres ens ho creiem de veres", ha comentat, i ha destacat que les seues oficines tenen "l'horari més ampli".

Ha insistit així que els usuaris "mai molesten" i en què han de poder triar com ser atesos, si presencialment o a través de mitjans digitals. En qualsevol cas, ha rebutjat la "política de digitalització a ultrança" que duen a terme altres entitats i el "balafiament" d'arribar a jubilar als treballadors als 55 anys.

En Caixa Popular, ha destacat, duen a terme una altra política expansiva amb la incorporació de deu treballadors i l'obertura de dos oficines en 2021, a més d'una "plantilla jove" i majoritàriament femenina. "No competim ni en grandària ni en preu, sinó en diferenciació", ha asseverat.

"EL GOVERN ÉS EL CULPABLE"

És més, Ortí ha sostingut que "el Govern és el culpable" de la mala atenció als majors en els bancs per acatar unes "polítiques d'eficiència a costa del que siga", encara que ha reconegut que "ara pareix que està alçant la barrera" amb les noves mesures que presentarà pròximament.

Però ha posat l'accent que "la gent ja no es deixa enganyar per màrqueting" i que el model de la seua entitat es basa en la "coherència". A més, ha assegurat que les fusions d'altres bancs els han suposat "una oportunitat bestial" en poder ocupar algunes de les seues oficines, una línia en la qual vol seguir.