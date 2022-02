La FVET adverteix que els transportistes suporten un 36% més de costos per l'escalada del preu de combustible

Segons dades de l'Observatori de Costos del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), si en 2020 el combustible d'un sol vehicle articulat de càrrega general que va recórrer 120.000 quilòmetres a l'any va suposar 31.600 euros de cost anual, en 2021 el mateix recorregut va implicar 42.888 euros.

Per a una empresa amb una flota de quatre vehicles, el gasto anual ascendeix a 171.332 euros, i per a una de huit, la mitjana de vehicles de les empreses que integren FVET, ascendeix a 343.104 euros a l'any.

Per a la Federació, l'escenari és "preocupant" perquè l'escalada de preu "no cessa": al desembre de 2021, el preu del carburant se situava en 1,35 euros per litre, i açò es traduïx en 4.725 euros al mes per vehicle sol en aquest concepte.

"El combustible suposa el 31% dels costos totals de les empreses del sector, una de les partides més significatives. El seu augment el notem mes a mes, vehicle a vehicle. Sense possibilitat de poder repercutir-ho, l'increment del preu podria posar fi a moltes empreses transportistes de la Comunitat Valenciana", assegura Carlos Prades, president de FVET.

El desembre passat, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va assumir el compromís d'articular els mecanismes legals en un termini màxim de 60 dies per a fer efectiva la clàusula que permetria poder repercutir aquest increment del preu.

Des de la Federació Valenciana esperen el text legal, sumat a la formalització de la resta de compromís adquirits en l'acord, com la prohibició de la càrrega i descàrrega per al conductor, la reducció dels temps d'espera a partir dels quals el transportista té dret a indemnització (de dos a una hora), la dotació de servicis bàsics a les àrees de descans i la creació d'aparcaments segurs per al sector, entre unes altres.

"Necessitem que s'aplique immediatament el text legal per a fer efectiva la clàusula de revisió del preu del combustible i la resta de les demandes que té un sector estratègic, com és el transport de mercaderies per carretera. Des de la Federació, com a part del Comité Nacional de Transport per Carretera, estarem pendents dels moviments del Mitma", conclou Prades.