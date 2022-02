Cvirus.- Nova condemna a Sanitat: indemnitzarà metges per la falta d'elements de protecció en la primera ona

D'aquesta manera, el jutjat ha donat la raó parcialment al sindicat mèdic CESM-CV i ha condemnat Sanitat a indemnitzar els facultatius demandants amb 4.500 euros en haver estat exposats a risc de contagi per Covid-19 en els centres de salut i hospitals.

Tal com arreplega la sentència, els mitjans de protecció que disposava la demandada eren "insuficients" per a fer front als perills de contagi al qual es trobaven exposats els metges, que van continuar exercint la seua funció en tot moment.

De fet, -agrega el text- se'ls va arribar a proporcionar una mascareta quirúrgica per a diversos dies o com a màxim una mascareta per dia en els servicis en els quals existia un risc major, concretament en Urgències.

"Les mascaretes FFP2 es trobaven sota clau i solament eren subministrades en casos comptats. Els facultatius tampoc disposaven de guants ni de bates", s'indica.

A més, ressalta que tampoc es va impartir formació adequada sinó fins a mitjan mes d'abril de 2020. A la fi de maig i al juny de 2020 es van facilitar als metges els equips necessaris per a fer front a la pandèmia.

Per tot, el jutjat estima que ha quedat acreditat que el personal sanitari ha estat exposat a la Covid-19 durant almenys tres mesos sense estar protegit per les mesures de prevenció "necessàries i suficients".

Des de CESM han anunciat que estudien recórrer la resolució davant el TSJCV perquè les quantitats a indemnitzar s'ajusten al reclamat en la demanda i conforme va acordar en l'anterior sentencia el Jutjat social número 5 d'Alacant.