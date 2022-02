13F.- Puig diu que els resultats "no són bons per a l'estabilitat" i lamenta la presència de l'extrema dreta

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en una compareixença davant els mitjans de comunicació per a traslladar les noves mesures sanitàries amb motiu de les Falles i la Magdalena, en ser preguntat per la seua opinió sobre les eleccions.

"Els ciutadans han votat democràticament i han decidit", ha dit, per a agregar que considera que "no és bo per a la democràcia ni per a l'Estat de les autonomies" que l'extrema dreta "tinga una presència en el Parlament".

Al seu juí, "el que necessitem són governs que generen estabilitat i l'extrema dreta no és favorable a l'estabilitat ni a la recuperació econòmica a través dels Fons Europeus ni als elements per a la convivència ni per a fugir de l'odi o de l'insult", ha enumerat. Per tant, entén que els resultats "no són una bona notícia per a l'estabilitat".

Interpel·lat per si li inquieta que l'extrema dreta puga ser un condicionant clau a la Comunitat, el 'president' ha manifestat que el que li inquieta és que hi haja un avanç de l'extrema dreta a Espanya "més enllà de les circumstàncies electorals d'ací, que ja veurem quals són", ha dit.

En qualsevol cas, ha afegit, "el més important és saber les causes, per què avança l'extrema dreta amb postulats negatius per a la convivència, per a defendre la pluralitat, la diversitat i l'autonomia", ha asseverat.

"A mi -ha incidit- em preocupen les causes i crec que hem d'abordar amb serietat quines són les que condicionen l'avanç de l'extrema dreta", ha insistit.