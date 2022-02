Detingut a Alacant per denunciar el fals robatori dels diners del sepeli de la seua mare per a cobrar el segur

La investigació va arrancar quan l'home es va personar en la Comissaria de la Policia Nacional de Districte Centre d'Alacant i va denunciar haver sigut víctima d'un delicte de robatori amb violència, per la qual cosa va donar immediatament part al seu segur de llar. Segons va relatar, li havien sostret 3.000 euros que portava per a pagar els gastos del sepeli de la seua mare morta.

Durant la investigació, els policies es van posar en contacte amb el tanatori i van esbrinar que el fill de la morta va informar a l'empresa que no disposava de segur de decessos ni recursos per a fer front al sepeli, per la qual cosa es va declarar insolvent i va optar per acudir als Servicis Socials de l'Ajuntament, que una vegada rebuda la sol·licitud, es van fer càrrec dels gastos del sepeli.

Les gestions amb l'asseguradora van corroborar que s'havia efectuat un pagament de 410 euros a l'home després de rebre la denúncia i que, a més, li anaven a abonar 250 euros més, que ja es van quedar paralitzats en ser alertats pels agents.

L'home, al que li figuraven diversos delictes anteriors per fets similars, ha sigut posat en llibertat després de la seua declaració i queda en espera de ser citat pel Jutjat, segons informa la Policia en un comunicat.