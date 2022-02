Collserola se convierte en un laboratorio para adaptar los bosques a los retos climáticos

El principal pulmón verde de la metropolis de Barcelona, el Parque Natural de la Sierra de Collserola, será uno de los escenarios elegidos para ser parte del proyecto Life Climark, una prueba piloto para prevenir incendios forestales, mitigar el cambio climático, conservar la biodiversidad y potenciar las sinergias entre el sector primario.

Además del parque natural, las intervenciones forestales también tendrán lugar en otros 4 espacios de Cataluña; dos de ellos de titularidad pública y tres de titularidad privada. Por parte de los de propiedad pública, junto a Collserola, la prueba también se realizará en Can Montmany y Can Ferriol.

Respecto a los espacios privados, las parcelas que formaran parte del proyecto se ubican en los municipios de Sant Cugat del Vallès y Cerdanyola del Vallès: Can Cussó, Can Ferrer y Bosc Gran de Can Major. Las tres tendrán un plan técnico de gestión y mejora forestal.

Las primeras actuaciones se harán en las fincas de Can Montmany y Can Ferrer durante el mes de febrero y consistirán en la eliminación de arbolado para disminuir la biomasa y que sea menos probable un incendio forestal; acelerar la adaptación a condiciones de sequía recurrente y mejorar la resistencia y capacidad de respuesta en caso de incendio y hacer una selección de determinadas especies de flora para mejorar la biodiversidad de la zona.

Con estas actuaciones se calcula que se evitará la emisión de 7.000 toneladas de CO₂ a la atmósfera durante los próximos 15 años.