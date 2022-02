Llei Antidespoblació i Consell de Festes: reptes dels nous càrrecs de Presidència per al que falta de legislatura

Així ho ha defès Puig durant la presa de possessió de Boix com a secretari autonòmic de Promoció Institucional i Comunicació; de Cebrián com a secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra la Despoblació i de Domínguez com a directora general de Relacions amb Les Corts.

La Llei Antidespoblació és un projecte que, en paraules de Cebrián, veurà la llum al llarg d'enguany, encara que els seus treballs estan encara en fase preliminar, mentre que el Consell de Festes, que agruparà tots els col·lectius festers de la Comunitat Valenciana per a "donar-los veu" està més pròxim en el temps i s'engegarà en les pròximes setmanes.

En el seu discurs, el 'president' ha defès que "quan pareix que hi ha molts anuncis de final de legislatura, ací queda per davant un terç i no anem a perdre ni un dia per als reptes que tenim".

De fet, Puig ha manifestat que aquest és un "any decisiu per a la Comunitat Valenciana, en el qual se'n van a produir transicions pendents com la digital, l'energètica i la reactivació econòmica i social". Per açò, ha defès aquests canvis en el seu equip per a "reforçar l'equip".

El 'president' ha defès també que, en aquests moments, el territori valencià es caracteritza per "l'estabilitat, l'acord i la projecció de futur". "La Comunitat Valenciana està de moda no solament pels esdeveniments culturals", ha asseverat. En aquest sentit, ha argumentat que encara queden moltes "desigualtats" que superar en aquesta autonomia, i una d'elles és la despoblació.

I és que "la Comunitat Valenciana té grans problemes de despoblació", ha remarcat, al mateix temps que ha rebutjat el terme de "Espanya buidada". A més, ha subratllat accions del Consell com l'obertura de centres escolars i el manteniment de consultoris rurals i ha manifestat: "Davant la despoblació, més que plorar el que cal fer és actuar, i ací estem actuant".

"PARE, DE QUÈ T'HAN FET SECRETARI AUTOMÀTIC?"

Durant el seu torn d'intervencions, els tres nous càrrecs del Consell han pronunciat unes paraules d'acceptació. Boix, que ja era secretari autonòmic, ha explicat el que li ha preguntat el seu fill aquest matí: "Pare, de què t'han fet secretari automàtic aquesta vegada?".

En el seu discurs, Cebrián ha agraït a Puig que haja "depositat la seua confiança" en ella una vegada més. L'exconsellera d'Agricultura ha defès el seu retorn a un Botànic que treballa "amb mirada llarga" i ha promès treballar per "l'interior, la muntanya i els seus pobles" i per a "acostar l'administració a la ciutadania".

Mentre, Domínguez ha defès la divisió de poders, i ha remarcat que "tan important és la divisió, com que hi haja bons esclavons entre ells". A més ha incidit que "no cal donar per fet el vigor i el bon estat de les institucions" i ha promès treballar per una Comunitat Valenciana "justa i sobretot, feminista".