Mariah Oliver, exlatin Queen, habla en 'Espejo público': "Dije que quería salir y nadie me puso ningún problema"

Los altercados que tuvieron lugar en Madrid en los que estuvieron implicados miembros de bandas latinas rivales han despertado el interés por la organización de este tipo de grupos violentos. Contactar con exmiembros de estas bandas se ha convertido en uno de los temas principales de los matinales informativos en los últimos días.

Así, este lunes, Espejo público ha entrevistado a Mariah Oliver, una mujer exlatin queen, que ha comentado cómo fue su experiencia con la banda. Mariah ha señalado que ser latino no es uno de los requisitos para poder ser miembro de estos grupos.

Mariah ha agregado que, aunque sus padres se habían separado y ella pasaba mucho tiempo en casa, estos no son factores claves para ser presa de las bandas. Además, ha explicado que ella era una muy buena estudiante, estaba en segundo de bachillerato y llevaba una vida de lo más normal.

Sin embargo, las bandas ofrecen el sentimiento de pertenecer a una familia, por lo que, ante los problemas que tenía en casa, se dejó seducir lo que le ofrecía el grupo. Mariah ha aportado que, aunque al principio todo va bien, finalmente pueden llegar a transformarte en una persona completamente diferente.

La mujer ha añadido que, tras pasar una temporada en la cárcel, acusada de asociación ilícita, decidió que no quería seguir en la banda. "Nadie me puso ningún problema ni me amenazaron", ha señalado Mariah que, tras su paso por el centro penitenciario, volvió a estudiar y, actualmente, trabaja como investigadora en la Universidad Pompeu Fabra.