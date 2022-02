Cena romántica en casa, el plan favorito de los españoles para San Valentín (o eso dicen sus búsquedas en Google)

San Valentín, o te encanta o lo odias. Aunque, todo sea dicho, lo habitual es que celebremos el día de los enamorados sorprendiendo a nuestra pareja (¡o crush!) con algún detalle, más en serio que de broma, con el que unirnos a los más románticos. De hecho, es una de las citas más destacadas de febrero para el sector retail y, siguiendo la tendencia mundial, ya ha traído consigo un crecimiento del 4% en los últimos dos años. Por eso, aunque a algunos les cueste reconocerlo, el 14 de febrero se ha situado, más aún si cabe, como imprescindible para cualquier estrategia de marketing.

De hecho, ¿sabías que en 2021 los españoles hemos realizado más de ocho millones de consultas y búsquedas relacionadas con San Valentín? Así, durante los días previos a esta fecha, las búsquedas relacionadas con la festividad y con las compras aumentan hasta un 65%. Según las búsquedas de Google, la mayoría de usuarios navegan por la web para buscar inspiración. Y no solo sobre el qué regalar puesto que la pandemia y la nueva normalidad han provocado que los comportamientos de búsqueda cambien: ahora, muchos han cambiado el dónde cenar por el qué cocinar, para sorprender a sus parejas sin salir de casa. Las citas caseras son unas de las tendencias para este San Valentín... ¡pero aún hay más! Descúbrelas todas en este artículo de Think with Google.

