El pasado sábado tuvo lugar la esperada gala de los Premios Goya, donde algunos de los mejores actores, actrices, directores, productores y demás protagonistas de las cintas de nuestro cine se dieron cita en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. Una cita a la que también acudieron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, lo que supuso que muchas de las miradas estuvieran puestas en ellos.

La ceremonia, que en ediciones anteriores se había convertido en un auténtico tirachinas contra los representantes políticos que acudían, o no, a celebrar los éxitos del cine español, transcurrió, en esta ocasión, sin ningún contenido político reseñable.

Este lunes, la presentadora de El programa de Ana Rosa, Ana Terradillos ha calificado la gala como "aburrida" y "un rollo". Por su parte, Eduardo Inda ha señalado que echó en falta un claro "no a la guerra", pues España está inmersa en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Además, el colaborador ha apuntado que no sabía "qué pintaba Sánchez en la gala", a la que, según Inda, acudió en Falcon, a lo que Esther Palomera ha respondido: "Como todo el mundo sabe, los miembros del Partido Popular, cuando estaban en el Gobierno, se trasladaban en burro".

El resto de colaboradores se han mostrado de acuerdo con la presentadora del matinal y han aportado que la gala fue "soporífera", aunque los premios para El buen patrón fueron "muy merecidos". "Es un peliculón. Me pareció espectacular el discurso de José Sacristán por el Goya de Honor", ha opinado Palomera. Por su parte, Verónica Fumanal ha explicado que, aunque El buen patrón le "gustó", "el peliculón de este año es Maixabel", donde Blanca Portillo está "espectacular".

Ketty Garat ha señalado: "Creo que se está haciendo muy buen cine en España desde hace algún tiempo. Por fin hemos abandonado, aunque no del todo, el monotema de la guerra civil española porque hay más historias que contar en este país. Lo peor que se puede decir de una película es que te has aburrido, es el antiespectáculo. Pienso que los Goya son el antiespectáculo y aquí o gobierna la derecha o son un coñazo. Es así. O gobierna la derecha o no hay leches contra el gobierno, con lo cual, al no ser políticos, no es noticia".